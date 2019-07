NBA – Da Al Horford a Ricky Rubio | tutti i rumors della prima notte di free agency

sportfair

(Di lunedì 1 luglio 2019) Ladiha regalato già i primi colpi di mercato, scuotendo l’intera lega americanadie subito spettacolo nella NBA, con colpi ad effetto e acquisti sorprendenti che renderanno elettrica la prossima stagione. Dal rinnovo di Porzingis con Dallas all’arrivo di Ala Philadelphia, eccodelle prime ore di: I Denver Nuggets hanno raggiunto un accordo con Jamal Murray, che firmerà un contratto quinquennale da 170 milioni di dollari che scatterà nel 2020-2021, al momentoscadenza dell’accordo da rookie; Patrick Beverley continuerà la sua avventura ai Los Angeles Clippers, firmando un triennale da $40 milioni con la franchigia di Los Angeles; I Philadelphia 76ers si assicurano le prestazioni sportive di Al, accordo raggiunto per un quadriennale da 109 milioni di dollari. Il ...

