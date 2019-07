Nazionale femminile alle Qualificazioni degli Europei 2021 | esordio in Israele il 29

lanotiziasportiva

(Di lunedì 1 luglio 2019) Dopo le strepitose prestazioni ai Mondiali, le Azzurre sono pronte a disputare lea Euro. Si parte il 29 agosto in.Archiviata l’eliminazione ai quarti di finale ai Mondiali con l’Olanda, l’Italiaricomincia dverso glidel 2020 in Inghilterra.Il primo impegno per le Azzurre nel gruppo B sarà il 29 agosto nell’insidiosa trasferta contro. La partita della seconda giornata si giocherà il 3 settembre in Georgia. Dopo un mese sono in programma altre due gare: il 4 ottobre a Malta e l’8 finalmente in casa con la Bosnia Erzegovina. L’8 e il 12 novembre laaffronterà nelle gare di ritorno rispettivamente la Georgia e Malta.Il cammino delleriprenderà a primavera, il 10 aprile cone il 14 in Bosnia. Gli ultimi due impegni della squadra di Milena ...

