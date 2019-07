Multa finestrino auto aperto | importo | ricorso e cosa dice la legge

Alghero - Multato perché lascia finestrino aperto : "Un invito ai ladri" : Lo stupore del turista: applicato articolo del codice che regola lo stato del veicolo in sosta. La polizia municipale: "Non è la prima volta, fatto anche verbali per auto lasciate aperte"

Parcheggia l'auto e lascia il finestrino aperto : Multato per "istigazione al furto" : lascia la macchina col finestrino aperto per dimenticanza e si ritrova sul parabrezza una multa da 41 euro. La motivazione? “Istigazione al furto”. Ecco quanto accaduto a un turista in vacanza ad Alghero. Lo riporta la Nuova Sardegna.È successo in via Kennedy ad Alghero. Vittima, un esterrefatto turista d’oltre Tirreno. Aveva lasciato il finestrino aperto del suo Suv Mercedes, Parcheggiato regolarmente all’angolo ...

