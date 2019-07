Motomondiale | analisi GP Olanda 2019 | bentornato Viñales! Marquez sempre presente | che

oasport

(Di lunedì 1 luglio 2019) I circuiti storici come quello di Assen continuano a dimostrare il loro enorme valore anno dopo anno regalandoemozioni uniche per gli appassionati di Motociclismo e il GP d’non è stato certo un’eccezione a questa verità. Maverick Viñales esce dal weekend nei Paesi Bassi con un ritrovato sorriso derivante dal meritatissimo successo costruito passo dopo passo fin dal venerdì, dopo aver dominato la stregua resistenza di Fabio Quartararo prima – ancora impeccabile e re della qualifica – e di Marcpoi, il primo da Phillip Island 2018. Per il sette volte campione del mondo però non può esserci altro che altrettanta soddisfazione dopo aver visto incrementare ulteriormente il vantaggio nel Mondiale su un Andrea Dovizioso lontanissimo, che ha sofferto come tutti i piloti Ducati l’aumento delle temperature dopo un convincente venerdì con ...

