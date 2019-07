MotoGp | Valentino Rossi stende Nakagami ad Assen | spunta un VIDEO inedito che svela la

MotoGp - Giacomo Agostini certifica il declino di Valentino Rossi : “ormai è chiaro a tutti che…” : L’ex pilota italiano ha parlato del momento nero di Valentino Rossi, esprimendo il proprio lapidario punto di vista Momento nerissimo per Valentino Rossi, con quella di Assen sono tre le cadute consecutive per il Dottore, sempre più lontano ormai dalle posizioni di vertice della classifica piloti. Alessandro La Rocca /LaPresse Sulle difficoltà del pilota della Yamaha si è soffermato Giacomo Agostini che, dalle colonne del QS, ha ...

VALENTINO ROSSI - VIDEO CADUTA OLANDA MotoGp/ "Ho sbagliato - mi spiace per Nakagami" : VALENTINO ROSSI, VIDEO CADUTA GP OLANDA di MOTOGP: "Ho sbagliato, mi spiace per incidente con Nakagami". Le ultime notizie.

MotoGp – Il lato sexy del Gp d’Olanda : Valentino Rossi si consola con due ombrelline mozzafiato ad Assen [GALLERY] : Due sexy ombrelline riescono a strappare un sorriso a Valentino Rossi: Abi e Claudia al fianco del Dottore ad Assen Valentino Rossi ha vissuto ieri un’altra amarissima domenica: dopo un weekend complicato in pista ad Assen, il Dottore ha terminato il suo Gp d’Olanda troppo presto, a causa di un errore che lo ha portato ad una spaventosa caduta. Il nove volte campione del mondo è riuscito comunque ad essere positivo dopo il ...

MotoGp - le rivelazioni di Viñales : “sono stati tempi duri - ho anche pianto. Valentino Rossi? Ecco cosa penso di lui” : La prima vittoria in stagione della Yamaha porta la firma di Viñales, riuscito a tagliare per primo il traguardo del Gp di Assen Maverick Viñales ha regalato alla Yamaha la prima vittoria di questa stagione, precedendo Marc Marquez e Fabio Quartararo sul traguardo del Gp d’Olanda, andato in scena sul circuito di Assen. AFP/LaPresse Un successo liberatorio per lo spagnolo, che ai microfoni di Marca ha espresso tutte le proprie ...

MotoGp - GP Olanda 2019 : Valentino Rossi e il periodo più nero della carriera. Terza caduta di fila nel giorno del trionfo del compagno di squadra… : Valentino Rossi sta attraversando uno dei momenti più complicati della sua carriera, il Dottore è infatti reduce da tre cadute consecutive e non vince una gara da esattamente due anni, dal GP d’Olanda 2017. Numeri non idonei al talento indiscusso del fuoriclasse di Tavullia che fatica a trovare la luce fuori dal tunnel. La stagione sembrava incominciata bene con i secondi posti in Argentina e ad Austin, poi progressivamente si è spento e ...

MotoGp – Valentino Rossi non perde l’ottimismo ed il senso dell’humor : “se il problema può essere il pilota? Ecco cosa dico” : Valentino Rossi sincero dopo il Gp d’Olanda: l’analisi del Dottore a seguito del terzo ‘zero’ consecutivo in campionato Valentino Rossi riesce sempre a trovare il lato positivo anche nei momenti bui. Dopo la caduta di oggi ad Assen il Dottore ha affermato di essere ottimista e fiducioso in vista della gara della pRossima settimana in Germania, perchè questa mattina col suo team è riuscito a mettere a punto una moto ...

MotoGp – Valentino Rossi non perde l’ottimismo ed il senso dell’umore : “se il problema può essere il pilota? Ecco cosa dico” : Valentino Rossi sincero dopo il Gp d’Olanda: l’analisi del Dottore a seguito del terzo ‘zero’ consecutivo in campionato Valentino Rossi riesce sempre a trovare il lato positivo anche nei momenti bui. Dopo la caduta di oggi ad Assen il Dottore ha affermato di essere ottimista e fiducioso in vista della gara della pRossima settimana in Germania, perchè questa mattina col suo team è riuscito a mettere a punto una moto ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGp - GP Olanda 2019 : “Che peccato la caduta - stavo recuperando” : Valentino Rossi visibilmente amareggiato dopo il GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore è caduto nelle battute iniziai della gara e ha così dovuto dire addio al sogno di rimontare dalla 14esima posizione dopo delle pessime qualifiche, l’alfiere della Yamaha ha provato a superara Nakagami in curva 8 ma è entrato troppo forte e ha perso l’anteriore volando così nella ghiaia. Si tratta della terza caduta ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Olanda 2019 : “Mi si è chiuso l’anteriore e sono caduto. Stavo andando forte” : Valentino Rossi ha concluso il GP d’Olanda 2019 con una caduta, il Dottore è volato nella ghiaia nelle prime battute di gara ed è così finito a terra per la terza volta consecutiva dopo l’errore del Mugello e lo strike generato da Jorge Lorenzo a Barcellona. L‘alfiere della Yamaha stava cercando di rimontare dal 14esimo posto, il suo scatto dalla griglia di partenza era sembrato discreto e stava risalendo per cercare di andare ...

VIDEO MotoGp - GP Olanda 2019 : highlights e sintesi. Valentino Rossi cade - Dovizioso 4° - vince Vinales : Ad Assen è andato in scena un appassionante GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si è rivelata estremamente avvincente ed emozionante. Maverick Vinales ha vinto al termine di una bella sfida con Marc Marquez e Fabio Quartararo, i tre sono progressivamente scappati via e si sono giocati il successo prima che lo spagnolo della Yamaha allungasse negli ultimi giri involandosi verso il primo successo stagionale regalando così un ...

MotoGp – Valentino Rossi sincero dopo la caduta ad Assen : “ecco cosa è successo - ho fatto un errore” : Valentino Rossi ko anche ad Assen: le parole del Dottore della Yamaha dopo la caduta al Gp d’Olanda Periodo nero per Valentino Rossi: non succedeva dal 2011 che il Dottore accumulava tre pesanti zero consecutivi. dopo la caduta al Mugello e quella al Montmelò, il nove volte campione del mondo è finito rovinosamente sulla ghaia anche oggi ad Assen. dopo un weekend complicato Valentino Rossi era riuscito a trovare l’assetto ...

Ordine d’arrivo MotoGp - GP Olanda 2019 : risultato e classifica gara. Vinales in trionfo - Dovizioso 4° - Valentino Rossi cade : Maverick Vinales ha vinto il GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena ad Assen. Il centauro della Yamaha ha avuto la meglio su Marc Marquez al termine di un bel duello e ha conquistato il primo successo stagionale ma può festeggiare anche lo spagnolo della Honda che allunga ulteriormente in classifica generale visto che Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare del quarto posto alle spalle di Fabio Quartararo e ...

MotoGp – Che schianto per Valentino Rossi ad Assen : il ‘Dottore’ vola fuori pista come un proiettile - paura per Nakagami [VIDEO] : Terribile caduta per Valentino Rossi al Gp d’Olanda: ad avere la peggio è Nakagami, trasportato al centro medico Termina subito il Gp d’Olanda per Valentino Rossi: dopo la delusione del Montmelò, dove il Dottore è stato messo fuori dai giochi dalla maxicaduta causata da Jorge Lorenzo, anche ad Assen il nove volte campione del mondo è finito rovinosamente a terra. Un volo shock dopo cinque giri: Valentino Rossi è volato a tutta ...

MotoGp - Valentino Rossi leggermente fiducioso dopo il warm-up : “abbiamo provato alcune cose e…” : Il pilota della Yamaha ha commentato l’esito del warm-up poco prima dell’inizio della gara delle Moto3 Sembra esserci qualche miglioramento sulla M1 di Valentino Rossi dopo il warm-up del Gp d’Olanda, il pilota della Yamaha infatti ha svelato prima della gara di Moto3 di aver avvertito qualche sensazione positiva rispetto a ieri. AFP/LaPresse Un feeling che permette al Dottore di guardare con occhio diverso la gara di ...