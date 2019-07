MotoGp – Si torna subito in pista al Sachsenring | ORARI e DIRETTE TV del Gp di Germania

MotoGp - Lorenzo torna a casa dopo l’incidente : il post social dello spagnolo tranquillizza i fan [FOTO] : Lo spagnolo ha postato sui social una foto per tranquillizzare i suoi fan, sottolineando di aver già iniziato la fase di recupero Jorge Lorenzo è tornato a casa, cominciando il periodo di riposo che gli consentirà di tornare il prima possibile in pista. Lo spagnolo è caduto ieri durante le FP1 del Gp d’Olanda di MotoGp, un incidente che gli ha procurato la frattura di due vertebre che lo obbligherà a portare per un mesetto il ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Olanda 2019 : “Sarebbe bello tornare a vincere proprio qui ad Assen - ma non sarà facile” : Valentino Rossi torna non sul luogo del delitto come si dice nei libri gialli, bensì laddove ha vinto per l’ultima volta nella sua illustre carriera. Sono trascorsi ben due anni, però, da quel Gran Premio di Olanda 2017. Assen ha dolci ricordi per il nove volte campione del mondo che, quindi, farebbe carte false per tornare di nuovo sul gradino più alto del podio dopo una Assenza quanto mai allarmante. “Il digiuno non è solo mio, ...

MotoGp - Viñales torna alla carica : lo spagnolo ancora infuriato per la mancata penalità a Lorenzo : Il pilota spagnolo ha parlato alla vigilia del week-end di Assen, tornando sull’incidente causato da Lorenzo durante il Gp di Barcellona Maverick Viñales non riesce a voltare pagina, il pilota spagnolo è giunto ad Assen continuando a pensare a quanto avvenuto in gara a Barcellona, dove Lorenzo ha fatto strike in seguito ad una manovra azzardata. AFP/LaPresse Lo spagnolo della Yamaha si è nuovamente soffermato sul crash, puntando il ...

MotoGp - Aleix Espargaro ottimista : “riabilitazione intensa - sono motivato a tornare in pista ad Assen” : Colpito da Smith nel corso del primo giro del Gp di Barcellona, Aleix Espargaro ha lavorato a ritmo di record per tornare in pista ad Assen Aleix Espargaro è sempre più vicino a ricevere il via libera dei medici per gareggiare ad Assen, nonostante le numerose microfratture riportate dopo l’incidente con Smith a Barcellona. AFP/LaPresse Il pilota spagnolo non vuole saltare l’appuntamento olandese, come riferito da lui stesso al ...

MotoGp - Aleix Espargaro punta il Gp di Assen : lo spagnolo spinge per tornare in pista venerdì : Dopo l’infortunio subito in Catalogna, il pilota dell’Aprilia sta spingendo per riuscire a rientrare per il Gp di Assen Aleix Espargaro non ha nessuna intenzione di saltare il Gp di Assen, lo spagnolo infatti corre contro il tempo per recuperare dall’infortunio subito in Catalogna, causato da un incidente con Bradley Smith avvenuto al primo giro di gara. Gli esami svolti ormai dieci giorni fa avevano evidenziato due ...

MotoGp – Marquez - le difficoltà del circuito di Assen e la voglia di tornare in moto : “in Olanda splendida battaglie” : Marquez ad Assen per far bene: le sensazioni dello spagnolo alla vigilia del Gp d’Olanda E’ tutto pronto ad Assen per un nuovo weekend di gara di motoGp: dopo una settimana di relax a seguito del Gp di Catalunya, i piloti sono pronti a sfidarsi al Gp d’Olanda. La gara olandese si prospetta emozionante, con tanti piloti motivati a far bene: in primis Vinales, Rossi e Dovizioso sicuramente cercheranno di andare a caccia del ...

VIDEO MotoGp - un giro on-board al Mugello : una tornata in moto - tra curve spettacolari e rettilinei veloci : Nel weekend si corre al Mugello per il GP d’Italia 2019, sesta tappa del Mondiale motoGP. Il tracciato toscano è uno dei più amati dai piloti, una pista spettacolare e molto apprezzata dal pubblico, una grande classica del campionato. Gustiamoci un giro on-board al Mugello, di seguito il VIDEO di una tornata direttamente dal cupolino della moto. VIDEO giro on-board AL Mugello: Clicca qui per mettere “Mi ...

MotoGp – Retroscena Marquez : “Pirro mi seguiva - sembra che la Ducati gliel’abbia detto. Sono tornato ai box e li ho fregati così” : Marc Marquez si prende la pole al Mugello sfruttando la scia di Dovizioso. Lo spagnolo spiega la sua strategia in conferenza stampa e sottolinea come sia stata la Ducati a mettergli Pirro ‘alle costole’ Con la ‘furbizia del campione’, Marc Marquez si è preso la pole position al Mugello. Il pilota spagnolo ha chiuso le qualifiche in prima posizione, sfruttando la scia di Andrea Dovizioso. Dalla Ducati è arrivata ...

MotoGp - Dall’Igna non si accontenta : “bisogna tornare a vincere - altrimenti niente Mondiale” : Interrogato sulla situazione della Ducati, il Direttore Generale del team ha espresso il proprio punto di vista La situazione non è sicuramente negativa, ma ciò non toglie che la Ducati debba alzare il livello delle proprie prestazioni per stare davanti a Marquez e alla Honda. AFP/LaPeresse Lo sottolinea con forza anche Gigi Dall’Igna che, intervenuto ai microfoni di Motorsport.com, ha sottolineato di essere soddisfatto ma non troppo ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Francia 2019 : ”Che bello tornare sul podio! Le sensazioni erano davvero buone - non vedo l’ora di correre al Mugello” : La Ducati Desmosedici di Danilo Petrucci ha concluso al terzo posto il GP di Francia dopo una buona rimonta su Jack Miller e un’intensissima battaglia nei giri finali con il compagno di squadra Andrea Dovizioso. L’umbro ci ha provato tre volte a inserirsi in staccata ma non è mai riuscito a chiudere la corda e si è dovuto arrendere alle frenate pulitissime ed efficaci del forlivese. Per la prima volta intervistato nella zona della ...

Alex Rins torna sulla polsiera rubata in MotoGp : 'La ricompro scontata su internet'. VIDEO : Il VIDEO del commissario che, al termine del GP di Spagna, ruba la polsiera dal manubrio della moto di Alex Rins ha fatto il giro del mondo. Un episodio che, per come si è concluso, ha fatto sorridere ...

MotoGp - Marquez scalza Dovizioso e torna in testa : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Jerez : Grazie al successo ottenuto a Jerez, il pilota della Honda torna in testa alla classifica piloti con un punto di vantaggio su Rins Marc Marquez si lascia alle spalle la scivolata di Austin e torna a vincere nel Gp di Jerez, quarto appuntamento del mondiale MotoGp. AFP/LaPresse Il campione del mondo, scattato dalla terza posizione in griglia, prende la testa della corsa alla prima curva per restarci fino alla bandiera a scacchi. Salgono sul ...