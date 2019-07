MotoGp | le rivelazioni di Viñales | “sono stati tempi duri | ho anche pianto Valentino

sportfair

(Di lunedì 1 luglio 2019) La prima vittoria in stagione della Yamaha porta la firma di, riuscito a tagliare per primo il traguardo del Gp di Assen Maverickha regalato alla Yamaha la prima vittoria di questa stagione, precedendo Marc Marquez e Fabio Quartararo sul traguardo del Gp d’Olanda, andato in scena sul circuito di Assen. AFP/LaPresse Un successo liberatorio per lo spagnolo, che ai microfoni di Marca ha espresso tutte le proprie sensazioni, rivelandoun piccolo retroscena: “hoperché sonodifficili, quando senti il ​​potenziale della moto e non riesci a sfruttarlo è dura da mandare giù. Finalmente siamoin grado di fare un weekend perfetto, è stato spettacolare. Tuttavia non mi sento il pilota numero 1 in Yamaha,è molto forte e non puoi mai escluderlo dalla bagarre per la vittoria. Potrebbe tranquillamente arrivare al Sachsenring ...