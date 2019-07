Motocross | GP Indonesia 2019 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana

oasport

(Di lunedì 1 luglio 2019) Dopo unadi riposo torna in scena il Mondialee lo fa con la prima tappa della trasferta asiatica in. Si inizierà nel prossimocon il Gran Premio dia Palembang, quindi nel weekend successivo, sempre in terrana, si disputerà il Gran Premio di Asia a Semarang. Nel weekend del 6-7 luglio sarà di scena la 12esima tappa della stagione, con Tim Gajser pronto ad allungare ancora in classifica generale, approfittando delle non perfette condizioni del nostro Tony Cairoli. Il Mondiale MXGPpotrebbe già essere entrato nel suo momento decisivo. Se il leader della classifica generale non sbaglierà, sarà dura per il siciliano recuperare i tanti punti che lo separano dallo sloveno. Di seguito ilcompleto del GP di, 12esimo appuntamento del Mondiale. IN TV -. Le gare-1 di MX2 e MXGP saranno ...

