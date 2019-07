Morto Mordillo | il fumettista dell' umorismo muto che ha conquistato il mondo

Addio a Mordillo - è Morto il celebre fumettista argentino : E’ morto a 86 anni Guillermo Mordillo Menédez, il celebre fumettista argentino universalmente noto come Mordillo. Si è spento a Palma di Maiorca il 29 giugno, dove aveva una casa l’arista celebre per il suo umorismo e i suoi animali stravaganti ed espressivi – come le giraffe dal collo lunghissimo – che negli anni ’70 hanno conquistato il mondo. A dare la notizia El Pais che riferisce che la notte tra venerdì e ...