Morta l’attrice tedesca Lisa Martinek mentre era in vacanza all’Isola d’Elba

È Morta Loredana Simioli! Addio all’attrice simbolo della lotta al cancro : È morta Loredana Simioli. L’attrice ha perso la sua battaglia contro il cancro, aveva 45 anni. Talento artistico puro era particolarmente amata dal pubblico partenopeo. Di recente aveva anche presentato “Io non ho vergogna”, un videoclip che raccontava la sua battaglia contro questa terribile malattia per mandare un messaggio di coraggio e speranza a chi la doveva affrontare come lei. Purtroppo non ce l’ha fatta anche se non ha mai perso, ...

Mondo della tv in lutto - l’attrice Morta a 55 anni : da due lottava contro il cancro : Mondo della televisione in lutto. A soli 54 anni, dopo una lunga lotta contro un tumore, è morta l’attrice messicana Edith González, star di telenovelas nota anche al pubblico italiano. Fu la protagonista di “Cuore selvaggio”, che andò in onda per la prima volta nel nostro Paese nel 1993, trasmessa su Rete 4. Negli ultimi tempi, era apparsa spesso in televisione in patria per parlare della sua malattia, e anche dai social ...

Sylvia Miles addio - è Morta l’attrice di Un uomo da marciapiede e Marlowe : addio a Sylvia Miles, bravissima, estroversa e imprevedibile ci ha lasciato il 12 giugno a New York all’età di 94 anni l’attrice capace di ottenere due candidature all’Oscar per i film Un uomo da marciapiede e Marlowe il poliziotto privato. Ma è soprattutto la sua performance per il film firmato da John Schlesinger a risultare indimenticabile. Cinque minuti per entrare nella storia del cinema e non uscirne più, è stato questo ...

Valeria Valeri è Morta : l’annuncio della figlia - l’addio all’attrice : Valeria Valeri è morta: l’attrice si è spenta a 97 anni, l’annuncio è stato dato dalla figlia. Una vita sul palcoscenico. Il grande pubblico la ricorda anche nel suo ruolo in ‘Un medico in famiglia’ Addio a Valeria Valeri. L’attrice e doppiatrice romana, all’anagrafe Valeria Tulli, ha condotto un’intera esistenza sul palcoscenico. Nata a Roma l’8 […] L'articolo Valeria Valeri è morta: ...

Valeria Valeri è Morta a 97 anni : carriera e biografia. Chi era l’attrice : Valeria Valeri è morta a 97 anni: carriera e biografia. Chi era l’attrice l’attrice Valeria Valeri, nome d’arte di Valeria Tulli, è morta all’età di 97 anni a Roma, martedì 10 giugno 2019. Ne ha dato il triste annuncio la figlia Chiara Salerno, avuta dall’unione con l’attore Enrico Maria Salerno. Nonostante la veneranda età, la sua carriera, iniziata quando era giovanissima, è durata fino a poco tempo fa. Volto immortale del teatro, ...

Morta Doris Day - l’attrice e cantante di Que sera - sera (Whatever Will Be - Will Be) : L’attrice americana Doris Day è Morta a 97 anni lunedì 13 maggio 2019. Definita dall’Hollywood Reporter come ‘la ragazza della porta accanto preferita da Hollywood’, la Day ha girato moltissimi film tra la seconda metà degli anni 40 e la seconda metà degli anni 60, risultando particolarmente attiva soprattutto negli anni 50. All’interno dello star system di allora, l’attrice aveva un’immagine simile a ...

Doris Day è Morta a 97 anni : carriera e biografia. Chi era l’attrice : Doris Day è morta a 97 anni: carriera e biografia. Chi era l’attrice Se ne va un simbolo degli anni ’60, gli anni d’oro di Hollywood; la “fidanzatina d’America”, Doris Day aveva 97 anni. Doris Day: se ne va la fidanzatina d’America A dare la notizia della morte della nota attrice, a causa di una polmonite, la fondazione per i diritti degli animali che porta il suo nome. Doris Day era il nome d’arte di Doris Mary Anne von ...

Doris Day - è Morta l’attrice e cantante : aveva 97 anni : È morta all’età di 97 anni l’attrice e cantante statunitense Doris Day, soprannominata “la fidanzata d’America”. A dare l’annuncio è la sua fondazione, secondo quanto riportato dai media americani. L'articolo Doris Day, è morta l’attrice e cantante: aveva 97 anni proviene da Il Fatto Quotidiano.

Peggy Lipton è Morta a 72 anni : era l’attrice di Twin Peaks : Morte Peggy Lipton: l’annuncio delle figlie e la terribile malattia Oggi abbiamo perso un’altra grande attrice: la statunitense Peggy Lipton. L’abbiamo conosciuta grazie a due serie Tv di successo, molto amate anche in Italia: Twin Peaks di David Lynch e The Mod Squad, titolo tradotto con “I ragazzi di Greer”. L’attrice è venuta a mancare […] L'articolo Peggy Lipton è morta a 72 anni: era l’attrice ...