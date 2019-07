Morgan accetta l’offerta di Vittorio Sgarbi e si trasferisce a Sutri promettendo concerti

optimaitalia

(Di lunedì 1 luglio 2019)l'offerta die si. L'annuncio arriva direttamente dai canali ufficiali di Marco Castoldi che dichiara così di voler accogliere la richiesta del critico d'arte che era intervenuto in suo sostegno dopo lo sfratto dalla casa di Monza. La nuova residenza di Marco Castoldi sarà quindi quella di Villa Savorelli a, da inaugurare con un concerto gratuito al quale seguiranno lezioni rivolte ai bambini e a tutti coloro che vorranno avvicinarsi alla musica. "Ci sarannoaperti al pubblico, lezioni per bambini. Il fatto chedia il luogo, è un foglio bianco e la condizione ideale per costruire da zero un centro musicale. Mi insedierò con un concerto. Per fare la musica e anche per farla godere, gratis". Com'era lecito aspettarsi, non tutti sono stati d'accordo con la presa di posizione del Sindaco di. In ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: .@InArteMorgan accetta l'offerta di #VittorioSgarbi e si trasferisce a Sutri promettendo concerti gratuiti - OptiMagazine : .@InArteMorgan accetta l'offerta di #VittorioSgarbi e si trasferisce a Sutri promettendo concerti gratuiti… - infoitcultura : Morgan accetta la proposta di Vittorio Sgarbi: il trasferimento a Sutri -