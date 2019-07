Montagna | recuperati 2 alpinisti bloccati sulla Croda Cimoliana

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) I tecnici della stazione Valcellina del soccorso alpino e speleologico hanno recuperato questa mattina dueda ieri seraparete Est della. I due giovani rocciatori, un 39enne di Padova e una ragazza di 28 anni di Castelfranco Veneto avevano risalito ieri la via Berto Pacifico allae al ritorno avevano sbagliato percorso . I ragazzi hanno trascorso la notte a una quota di circa 2200 metri su una cengia, un camminamento orizzontale sospesoparete, larga un paio di metri. Erano fortunatamente in buone condizioni date anche le temperature non rigide. I tecnici del Soccorso Alpino, sbarcati in parete dall’elicottero della Protezione Civile arrivato in base poco prima delle 6, hanno aiutati i duea salire a bordo uno alla volta portandoli al Rifugio Pordenone con due rotazioni. L'articolo2 ...

