Mondiali Basket 2019 – Meo Sacchetti annuncia i 24 convocati dell’Italia per il training

sportfair

(Di lunedì 1 luglio 2019) Coach Meoha reso nota la lista dei 24dell’Italia per icamp in vista deidi: finalmente ci sono anche i giocatori NBA A poco più di venti giorni dalcamp in vista della FIBA World Cup, il CT Meoha reso nota la lista dei 24 atleti che nelle prossime settimane potranno essere chiamati a far parte delle attività della Nazionale Senior. Gli Azzurri si ritroveranno il 22 luglio a Milano e il giorno seguente, dopo il Media Day, si trasferiranno a Pinzolo, per il secondo anno sede ufficiale del raduno di Ital(23/29 luglio). La lista dei 24 Awudu Abass (1993, 198, A) Pietro Aradori (1988, 196, A) Marco Belinelli (1986, 196, G) Paul Biligha (1990, 200, C) Jeff Brooks (1989, 203, A) Andrea Cinciarini (1986, 190, P) Luigi Datome (1987, 203, A) Amedeo Della Valle (1993, 194, G) Ariel Filloy (1987, 190, ...

zazoomnews : Basket Mondiali 2019: Italia ecco i 24 convocati per la prima lista di Meo Sacchetti. Presenti Belinelli Gallinari… - nobrave_ : RT @VcWally: Comunque dopo esserci, giustamente, messi a fare il tifo ed emozionati per le partite delle ragazze mondiali, adesso c'è un'al… - UnioneSarda : #Sardegna - Italbasket: anche l'ala Polonara tra i 24 del ct Meo Sacchetti per i Mondiali -