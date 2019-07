optimaitalia

(Di lunedì 1 luglio 2019) Con qualche giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia, è possibile affermare che dalaTIM 4G risulti effettivamente piùrispetto a quanto riscontrato fino a pochi giorni fa. Si tratta in sostanza del passaggio dalla teoria alla pratica su ciò che vi ho anticipato pochi giorni fa sul nostro magazine, quando ho parlato dell'intenzione da parte della compagnia telefonica di "incentivare" il passaggio della propria clientela a standard di velocità in linea con quanto era stato "regalato" fino a quel momento. In teoria, la svolta "negativa" per la Rete TIM 4G doveva entrare in gioco lo scorso 24 giugno, ma secondo le ultime testimonianze raccolte ciò è avvenuto solo nelle ultime ore. In cosa consiste? Chi finora ha goduto ha goduto senza costi aggiuntivi del 4.5G di TIM, farà un netto passo indietro in termini di velocità di, come ...

GioPao9 : Molto lenta la connessione #TIM 4G da oggi 1 luglio: utenze coinvolte e alternative per risolvere - OptiMagazine : Molto lenta la connessione TIM 4G da oggi 1 luglio: utenze coinvolte e alternative per risolvere… - CinematografoSK : #MAmovie Pellicola dalla sceneggiatura debole e lenta, che dopo una lunga parte introduttiva fa accadere tutto trop… -