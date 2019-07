tg24.sky

(Di lunedì 1 luglio 2019)in unIl rogo è divampato intorno alle ore 10 in una struttura ricettiva della città romagnola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Una persona è rimasta ustionata, un'altra intossicata dai fumi

Vivodisogniebas : RT @rep_bologna: Misano Adriatico, hotel in fiamme: tre feriti [news aggiornata alle 11:54] - SkyTG24 : Misano Adriatico, incendio in un hotel: alcune persone ferite - rep_bologna : Misano Adriatico, hotel in fiamme: tre feriti [news aggiornata alle 11:54] -