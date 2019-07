Minacce di morte per Tesillo | difensore colombiano che ha sbagliato il rigore decisivo

Diversi politici tedeschi hanno ricevuto Minacce di morte per le loro posizioni a favore dei rifugiati : Negli ultimi giorni Diversi politici tedeschi hanno ricevuto minacce di morte per aver preso posizione a favore dei migranti e dei rifugiati. Le minacce sono arrivate via email e dicono che l’omicidio Walter Lübcke – il politico della CDU ucciso a

L’ex Inter Maxwell finisce nei guai : denunciato dalla moglie per violenze e Minacce di morte : L’ex Inter e PSG Maxwell denunciato dalla moglie: la donna ha riportato alla luce violenze fisiche e minacce di morte Le Parisien riporta un particolare caso di cronaca che riguarda l’ex calciatore di Inter e PSG Maxwell. L’ex terzino brasiliano, attuale dirigente del Paris Saint-Germain, è stato denunciato dalla moglie, Giulia Nagamine, lo scorso 27 marzo per minacce di aggressione e morte. La donna, sposata con Maxwell ...

Agrigento - Minacce di morte e un proiettile al procuratore Patronaggio. Solidarietà anche da Salvini : Un proiettile e un foglio con delle minacce di morte: è il contenuto della busta arrivata negli uffici della Procura di Agrigento. Destinatario: il procuratore capo Luigi Patronaggio. “Questo è un avvertimento, la prossima volta, se continuerai a fare sbarcare gli immigrati, passiamo ai fatti. Contro di te e ai tuoi 3 figli”, è il testo della lettera. Dentro anche un proiettile calibro 6,35 nascosto da due bustine di zucchero per ...

Raggi replica a Minacce di morte : mentre aspettate mio decesso - cercate di dare una mano : Roma – “Su una pagina facebook mi hanno augurato di morire perche’ una ditta di manutenzione non ha fatto bene il lavoro. Tralasciando la questione delle responsabilita’ di controllo dei lavori che spetterebbero al municipio, ho deciso di scrivere a queste persone per invitarli, non senza una vena di ironia (d’altronde siamo a Roma), a collaborare in modo piu’ costruttivo ed evitare di augurarmi una morte a ...

Dietro la gelosia di Beyoncé per Jay-Z Minacce di morte : parla la donna del video Nicole Curran - dovrebbe farlo anche Queen Bey : Ha infiammato i social media fino a sfociare in bullismo in rete il video virale della presunta gelosia di Beyoncé per Jay-Z durante una partita dell'NBA Finals, quando una donna si è avvicinata a lei per poi parlare fitto fitto con suo marito suscitando l'espressione apparentemente infastidita della cantante. Il video è diventato oggetto di battute, meme e un tam tam mediatico che ha spinto la donna in questione a spiegare la sua versione ...

Clarissa Marchese riceve delle Minacce di morte. La sua risposta - : Marina Lanzone La polemica è partita da un post "infelice" pubblicato dalla ex Miss Italia sul suo profilo Instagram. La situazione è, però, sfuggita di mano La neo-sposa Clarissa Marchese ha ancora gli occhi puntati su di lei. La polemica, nata da una sua frase “infelice” in risposta a chi aveva criticato il suo look nuziale, ha preso una piega sbagliata. A quanto pare qualcuno ha augurato alla ex Miss Italia di morire e lei non è ...

Botte e Minacce di morte! Per 15 anni picchiata dal marito anche davanti alle bimbe : Per anni un 44enne moldavo ha picchiato la moglie, anche quando era incinta, e anche davanti alle loro figlie piccole. La minacciava di morte o di sfregiarla con l'acido se avesse deciso di lasciarlo. Al termine di una articolata indagine condotta dalla squadra mobile della questura di Perugia è stato contestato all'uomo il reato di maltrattamenti in famiglia. Per 15 anni la vittima, anche lei moldava, avrebbe subito in silenzio gli abusi ...

Minacce di morte a Dario Vassallo - fratello del "sindaco pescatore" : "Quando la politica arriva a minacciarti di morte, significa che non è più politica ma camorra", scrive il fratello di...

Il team di Skyrim Together ha ricevuto diverse Minacce di morte dalla community : Il team dietro Skyrim Together (mod co-op per l'immortale titolo di Bethesda) ha dichiarato che alcuni suoi membri hanno ricevuto minacce di morte da parte della community.Come riporta PC Gamer, il team ha dichiarato che alcuni utenti hanno preteso (in maniera talvolta violenta) cose come aggiornamenti settimanali ed in generale uno sviluppo costante, cosa che non sempre è possibile:"Da marzo parte della community ha cominciato a molestare ...

Di Maio : «Troppa tensione sociale». Lega : «Minacce di morte a Salvini unica novità» : Tra gli alleati di governo, guerra dei nervi in vista dell'ultimo Cdm prima delle Europee, previsto per lunedì prossimo. «Troppo nervosismo in Italia, troppa tensione nelle...

Di Maio : «Troppa tensione nelle piazze». Lega : «Minacce di morte a Salvini unica novità» : Tra gli alleati di governo, guerra dei nervi in vista dell'ultimo Cdm prima delle Europee, previsto per lunedì prossimo. «Troppo nervosismo in Italia, troppa tensione nelle...

Insulti e Minacce di morte a Paolo - 21enne malato di Sla : “Bastardo tu e chi ti sostiene” : minacce di morte e messaggi di odio via web per Paolo Palumbo, che a 21 anni è il più giovane malato di Sla d'Europa. A chi gli scrive che "è inutile che ti dai da fare, tanto in Israele non ci arrivi. Morirai come è morto mio padre", lui risponde: "Non sono un malato di serie A. Ogni atto diffamatorio documentato avrà le conseguenze che merita, perché la legge è uguale per tutti e la cattiveria gratuita non può essere giustificata".

Salvini : “Il mio ‘tappatevi la bocca’? Era riferito a tutti. Un conto sono le critiche - un conto le Minacce di morte” : Sul Blog delle Stelle l’invito del M5s alla coerenza sul caso Siri: “La Lega tiri fuori le palle”. La risposta a Di Maio la dà Salvini da un palco elettorale a Roma: “La mia parola è una e questo governo va avanti cinque anni – afferma il leader del Carroccio – basta che la smettano di chiacchierare e rompere le scatole. Per parole hanno un peso – ci tiene a puntualizzare Matteo Salvini, che sottolinea – ...