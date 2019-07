Milan | raduno il 9 luglio | poi la ICC tra USA ed Europa

Amichevoli estive Milan : raduno il 9 luglio - sfida al Bayern Monaco nella prima uscita : Il Milan ha ufficializzato l’ingaggio di Marco Giampaolo. L’allenatore abruzzese guiderà i rossoneri per il prossimo biennio, con opzione per il terzo anno. Percepirà un ingaggio di 2 milioni di euro a stagione. In data 9 luglio 2019 ci sarà la sua conferenza stampa, giorno in cui avverrà anche il raduno della squadra a Milanello. Nei prossimi giorni, intanto, si sederà al tavolo con Paolo Maldini e Zvonimir Boban per pianificare il mercato ...

Anniversari - Zagato festeggia il centenario con un raduno a Milano : Dal 6 al 9 giugno si celebrano sia il centenario della Zagato , sia i 40 anni di vita del sodalizio dedicato alla carrozzeria milanese. L'evento coinvolge collezionisti provenienti da tutto il mondo, ...

Rugby a 7 - i convocati dell’Italia per il torneo di Rovigo e per il raduno di Milano. Continua la preparazione verso il Portogallo : Si avvicinano i prossimi impegni per la Nazionale italiana maschile di Rugby a 7: il CT Andy Vilk ha diramato le convocazioni per il “Rovigo Rugby Festival“, previsto sabato prossimo, per il quale sono stati chiamati dodici atleti, e per il raduno di Milano, che scatterà lunedì 3 giugno, per il quale sono stati chiamati quindici atleti, ai quali si uniranno altri tre al termine del torneo veneto. Mercoledì prossimo la lista di ...

La Milano del contro-raduno sovranista : 18.20 Proteste a Milano con un corteo, striscioni e iniziative ironiche per contestare la manifestazione sovranista. In piazza Duomo un uomo vestito da Zorro ha srotolato un lungo striscione con la scritta "Restiamo umani", che gli è stato tolto. E un altro striscione con scritto "Salvini Milano città aperta" è stato ritirato a due donne che l'hanno srotolato fuori da una fermata metro In piazza Duomo, prima del comizio,anche Calenda. ...

Malore al raduno di Milano - muore un alpino 66enne : Il raduno degli alpini a Milano si tinge di tristezza: uno dei partecipanti - Valentino Diminutto, 66enne agricoltore a Castions di Strada e negoziante a Flambro - ha avuto un Malore durante la manifestazione ed è deceduto. Lo riporta Il Messaggero Veneto.Venerdì 10 maggio, dopo la giornata passata insieme agli altri alpini alla manifestazione, si è sentito male e il suo cuore ha smesso di battere. Vani i tentativi di ...

Alpini a Milano - adunata 2019/ Grande sfilata in corso al raduno : corteo di 2.3 km : Alpini a Milano, adunata 2019. In corso la Grande sfilata per le vie del centro, un corteo lungo 2.3 chilometri: si andrà avanti fino alle 21

Raduno Alpini - ma quanti sono su quella camionetta? Il bizzarro incontro per le strade di Milano : Ha preso il via ufficialmente ieri, venerdì 10 maggio, a Milano la 92ma Adunata nazionale degli Alpini, che festeggia i 100 anni dell’Ana (Associazione nazionale Alpini) creata nel 1919 proprio nel capoluogo lombardo. La manifestazione si è aperta alle 10 con l’alzabandiera in piazza Duomo, alla presenza del presidente della regione, Attilio Fontana, del sindaco, Giuseppe Sala, e di autorità militari e civili. Una serie di eventi ...

