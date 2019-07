Milan | Ceballos avrebbe accettato | ora si tratta col Real | mentre il Psg vuole Paquetà

Calciomercato Milan - ai dettagli per Theo Hernández : la strategia per Dani Ceballos [DETTAGLI] : Calciomercato Milan – Giorni decisivi per il Milan sul mercato. Ai dettagli l’arrivo di Theo Hernández, che dovrebbe essere definito domani. L’intesa è stata trovata sulla base di 20 milioni. Il terzino francese può definirsi un affare praticamente chiuso. Diverso il discorso per quanto riguarda Dani Ceballos. Il centrocampista spagnolo ha vinto ieri gli Europei Under 21 con la sua nazionale, confermandosi ancora una ...

Milan - 40 milioni per Ceballos e Andersen torna di moda (RUMORS) : Nella giornata di ieri è stato confermato che i dirigenti rossoneri avevano raggiunto un accordo per escludere la squadra dalla Uefa Europa League di quest'anno; l'obiettivo è stato quello di avere più tempo per ricostruire la propria squadra senza la necessità di dover immediatamente ottemperare alle regole del fair play finanziario. Il Milan è stato accostato a non pochi nomi in questa sessione di mercato: Lucas Torreira dell'Arsenal, Jordan ...

Calciomercato Milan – Per Torreira serve il sacrificio di un big : l’Arsenal non fa sconti - ma l’arrivo di Ceballos… : Il Milan non molla Torreira ma l’Arsenal non fa sconti. Due le strade per arrivare al centrocampista chiesto da Giampaolo: il sacrificio di uno fra Kessiè e Rodriguez o l’arrivo di Ceballos ai Gunners Ancor prima di sedersi ufficialmente sulla panchina del Milan, Marco Giampaolo aveva indicato in Lucas Torreira il primo nome sulla lista dei possibili acquisti futuri. Già allenato alla Sampdoria, Torreira è un fedelissimo del ...

Calciomercato - il Milan sogna Ceballos : Zidane lo scarica ma il Real non farebbe sconti : Il Calciomercato del Milan guarda in Spagna per provare a rinforzare il centrocampo. Il quotidiano iberico As nella sua edizione on line aggiorna oggi la situazione di Dani Ceballos. Il centrocampista è al centro di un piccolo scontro tra il presidente Florentino Perez e l'allenatore Zinedine Zidane. Il primo crede fortemente nel talento del giocatore che sta brillando anche negli Europei Under 21, mentre il secondo non è per niente convinto che ...

Calciomercato lunedì 24 giugno : Milan su Ceballos e Pastore. Juve - c’è Ricardo Pereira. Roma - è arrivato Fonseca. Inter - scambio Vidal-Nainggolan : Calciomercato 24 giugno- Ecco tutte le trattative di oggi, lunedì 24 giugno. JuveNTUS– Perde quota l’ipotesi Trippier per la corsia di destra. La Juventus sembrerebbe esser pronta a puntare forte su Ricardo Pereira del Leicester. A centrocampo si complicata Pogba, resta viva la pista Rabiot, ormai sempre più vicino. Milan– Ceballos e Pastore restano i […] L'articolo Calciomercato lunedì 24 giugno: Milan su Ceballos e ...

Milan : Ceballos e Torreira sogni costosi - per Veretout si sarebbe entrati nel vivo : Il calciomercato del Milan si muove a centrocampo. Dani Ceballos è il nuovo sogno, Torreira il pupillo di Giampaolo, Veretout l'uomo d'ordine per cui si sta combattendo una dura battaglia con la Roma. Il 4-3-1-2 del neo-tecnico rossonero ha bisogno di piedi buoni e classe, e così Maldini, Boban e Massara stanno cercando i profili giusti, scandagliando il mercato in Italia e in Europa. Svanito Sensi - vicinissimo all'Inter di Conte dopo il blitz ...

Calciomercato Milan : resistono le idee Torreira e Ceballos : Calciomercato Milan: resistono le idee Torreira e Ceballos Dopo aver finalmente annunciato Marco Giampaolo come nuovo allenatore e in attesa del verdetto finale dell’UEFA che potrebbe escluderlo dalle coppe europee questa stagione entrante, per il Milan è tempo di organizzare il Calciomercato. Obiettivo ricostruire il centrocampo Se da una parte i rossoneri stanno chiudendo per il difensore millennial turco dello Stoccarda Ozan ...