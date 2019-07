Milan | 26 milioni risparmiati dai contratti in scadenza

Milan - 26 milioni risparmiati grazie ai contratti in scadenza : Un risparmio da quasi 30 milioni di euro. È questo l’impatto che l’addio di cinque giocatori in scadenza di contratto potrà avere sui conti del Milan. Nel dettaglio, al 30 giugno 2019 sono scaduti i contratti di Riccardo Montolivo, Andrea Bertolacci, Ignazio Abate, Cristian Zapata e José Mauri: cinque giocatori che nell’ultima stagione hanno messo insieme […] L'articolo Milan, 26 milioni risparmiati grazie ai contratti in ...

CALCIOMERCATO Milan NEWS/ Chiesti 50 milioni al Psg per Donnarumma - ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, il Gruppo Elliott avrebbe chiesto 50 milioni di euro al Paris Saint German per Gigio Donnarumma., ultime notizie,

RICARDO RODRIGUEZ AL BARCELLONA?/ 'Offerti al Milan 15 milioni' : perché si può fare : RICARDO RODRIGUEZ al Barcellona: il quotidiano catalano 'Sport' è sicuro, c'è la proposta dei blaugrana al Milan. Ecco perché conviene a tutti.

Milan - 40 milioni per Ceballos e Andersen torna di moda (RUMORS) : Nella giornata di ieri è stato confermato che i dirigenti rossoneri avevano raggiunto un accordo per escludere la squadra dalla Uefa Europa League di quest'anno; l'obiettivo è stato quello di avere più tempo per ricostruire la propria squadra senza la necessità di dover immediatamente ottemperare alle regole del fair play finanziario. Il Milan è stato accostato a non pochi nomi in questa sessione di mercato: Lucas Torreira dell'Arsenal, Jordan ...

Milan - Donnarumma al PSG : Areola più 20 milioni : Donnarumma PSG- IL PSG sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Donnarumma. L’estremo difensore del Milan sarebbe stato individuato dal club francese come sostituto ideale di Buffon in vista della prossima stagione. Areola più 20-25 milioni di euro. Questa l’offerta che i francesi avrebbe presentato ai rossoneri. A rivelarlo i colleghi di “SkySport“. Detto […] L'articolo Milan, Donnarumma al PSG: Areola più ...

Donnarumma-Psg : offerta rifiutata - il Milan vorrebbe Areola più 50 milioni : Leonardo ha lasciato il Milan alla fine della stagione 2018-19 e ora vorrebbe portare un suo ex giocatore, Gianluigi Donnarumma, al PSG. Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio infatti i francesi del Paris Saint Germain sono interessati ad acquistare il giovane portiere Milanista questa estate e di conseguenza hanno aperto i negoziati. Il Milan chiederà in cambio al PSG il portiere Alphonse Areola, che pur essendo un ottimo portiere non ...

Milano-Cortina 2026 - la mappa dei cantieri finanziati con 350 milioni : metrò - strade - ferrovie e palazzetti : Dalla Lombardia al Veneto, i fondi a opere strutturali già programmate: dai collegamenti metropolitano al potenziemento delle linee ferroviarie

Milan chiede 100 milioni per Kessiè e Donnarumma : il ricavato investito nel centrocampo : Il Milan è alle prese con le trattative per rinforzare la rosa e la sessione di mercato che inizierà ufficialmente il 1 luglio si preannuncia molto calda. Infatti i rossoneri, dopo aver ufficializzato l'acquisto di Krunic, starebbero pensando di concretizzare alcune cessioni al fine di finanziare il mercato estivo. Se il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, è stato dichiarato incedibile, lo stesso non si può dire per Gianluigi Donnarumma e ...

Milan - 4 milioni a Fassone per chiudere l’accordo : Il Milan e il suo ex ad Marco Fassone hanno raggiunto un accordo per risolvere in modo consensuale il contenzioso insorto a seguito dell’interruzione del contratto di lavoro che legava l’ex Amministratore Delegato e Direttore Generale al Milan fino al 30 giugno 2021. Un contenzioso che, dopo diverse udienze davanti al Tribunale del Lavoro di […] L'articolo Milan, 4 milioni a Fassone per chiudere l’accordo è stato realizzato da Calcio ...

Calciomercato Milan : Kessiè e Cutrone in uscita - porterebbero un tesoretto da 55 milioni : Il Calciomercato del Milan non è fatto solo di idee per gli acquisti. Il progetto di Giampaolo prevede anche delle cessioni, i due candidati più forti alla cessione sarebbero Franck Kessiè e Patrick Cutrone. Entrambi infatti non avrebbero le caratteristiche ricercate dal nuovo allenatore per il suo credo tattico. Il primo potrebbe fare la mezza nel rombo ma ha poca tecnica e questo non piace ad un mister che vuole ottimi palleggiatore a ...

Calciomercato Milan : Andersen si complica - il Tottenham avrebbe pronti 35 milioni : Il Calciomercato del Milan inizia a complicarsi. A Giampaolo, pronto a diventare ufficialmente il nuovo allenatore forse già oggi, serve un centrale di difesa. Lovren del Liverpool e Andersen della Sampdoria sarebbero in cima alla lista dei desideri dei rossoneri, ma per il blucerchiato la trattativa si sta complicando. Il Tottenham, riferiscono questa mattina dall’Inghilterra, è infatti pronto a sbaragliare la concorrenza con un’offerta da 31 ...

Il Milan si fa avanti per Veretout : pronti 20 milioni : Il Corriere della Sera scrive che il Milan ha incontrato Mario Giuffredi, agente di Veretout e di Mario Rui. L’interesse sull’esterno del Napoli c’è ma non è immediato, per il club rossonero. La priorità è vendere e in ballo ci sono le cessioni di due tra Rodriguez, Strinic e Laxalt. Il quotidiano scrive invece che il Milan è intenzionato a presentare un’offerta per Veretout alla Fiorentina. L’idea è di proporre 20 ...

Calciomercato Milan : Lovren e Andersen piste concrete - costerebbero insieme 50 milioni : Il Calciomercato del Milan ha un obiettivo primario: portare in rossonero un centrale di difesa. I dirigenti del club lombardo si starebbero muovendo per Dejan Lovren, in uscita dal Liverpool, e per Joachim Andersen della Sampdoria. Sembra più difficile, invece, arrivare a Gianluca Mancini dell'Atalanta, mentre risulta quasi impossibile la pista Manolas, molto vicino al Napoli. Il croato campione d'Europa in carica con i Reds costa circa 20 ...

Marco Giampaolo allenatore Milan/ Biennale da 2 milioni : firma in arrivo! : Marco Giampaolo-Milan, sarà lui il nuovo allenatore del Diavolo: arriva dalla Sampdoria, l'ufficialità potrebbe slittare alla prossima settimana.