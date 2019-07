Migranti | via ai pattugliamenti misti al confine Italia-Slovenia | perlustrati 10 km

Storia della foto del padre e la figlia Migranti annegati nel viaggio verso gli Usa : Alcuni migranti cercando di raggiungere gli Stati Uniti attraversando un fiume (foto: HERIKA MARTINEZ/AFP/Getty Images) L’opinione pubblica americana è sotto shock, e quella mondiale sta facendo i conti con un’immagine con cui è difficile fare i conti. In queste ore sta circolando sui social network e sui giornali del globo una foto molto simile a quella che anni fa ritraeva Alan Kurdi, il bambino siriano di origine curda morto per ...

Migranti - muoviamoci prima di affogare nell’indifferenza : In questi giorni sta succedendo qualcosa di importante nel nostro Paese: Pia Klemp, ex Capitana della Iuventa e della Sea Watch 3, e 9 membri del suo equipaggio, rischiano di essere condannati a 20 anni di carcere per aver salvato vite umane nel Mar Mediterraneo. In reazione a questi eventi, un altro difensore del mare, Sauro Pari, sta chiedendo all’opinione pubblica di mobilitarsi attraverso una petizione popolare online, la cui folla di ...

Il nuovo piano anti Migranti : "Ora controlli anche via terra" : Giorgia Baroncini In pochi giorni hanno attraversato illegalmente il confine a Est oltre 100 migranti. Il governatore Fvg Fedriga: "Sono estremamente preoccupato" Altri 18 migranti sono stati bloccati al confine tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Ieri le forze dell'ordine avevano individuato nel comune di San Dorligo della Valle (Trieste) oltre 100 immigrati, di origine pakistana e afghana, mentre camminavano in piccoli ...

Lavoro - Landini (Cgil) : “Porti chiusi ai Migranti - ma intanto i giovani vanno via dall’Italia” : Il segratario nazionale della CGIL da Reggio Calabria: "È sotto gli occhi di tutti la contraddizione di chi ha raccontato che saremmo un Paese invaso e che i problemi si risolvono chiudendo i porti, senza rendersi conto però che i giovani, soprattutto del Mezzogiorno, se ne stanno andando; questo è un modo per disperdere intelligenze e capacità a beneficio di altri Paesi più furbi".Continua a leggere

Migranti invadono il Friuli Venezia Giulia. Al via controlli con la Slovenia : Giorgia Baroncini In pochi giorni hanno attraversato illegalmente il confine a Est oltre 100 Migranti. Il governatore Fvg Fedriga: "Sono estremamente preoccupato" Altri 18 Migranti sono stati bloccati al confine tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Ieri le forze dell'ordine avevano individuato nel comune di San Dorligo della Valle (Trieste) oltre 100 immigrati, di origine pakistana e afghana, mentre camminavano in piccoli ...

Migranti : Padova - rinviati a giudizio funzionari pubblici e vertici coop : Padova, 18 giu. (AdnKronos) - Il Gup di Padova Claudio Marassi ha rinviato a giudizio otto indagati tra funzionari pubblici e vertici di una coop che secondo le ipotesi degli inquirenti avrebbero collaborato per evitare controlli ad un Centro di accoglienza. Gli imputati sono otto: i due ex vicepref

Migranti - proteste per la chiusura dell’Hub di via Mattei a Bologna. E dei 144 da trasferire in Sicilia ne restano 20 : Solo una ventina dei 183 Migranti ospiti dell’Hub di via Mattei di Bologna andranno a Caltanissetta. Questa è infatti la destinazione scelta dalla Prefettura, che venerdì 7 aveva annunciato la chiusura del centro per permettere alcuni lavori di ristrutturazione considerati necessari. L’obiettivo era svuotare una struttura, unica in italia, nata per accogliere i richiedenti in quell’arco di tempo che va dall’identificazione alla formalizzazione ...

Sicurezza - via libera al decreto bis. Salvini : «Migranti - multe a navi che violano i divieti» : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Sicurezza bis. Lo rendono noto fonti di governo. Sul decreto Sicurezza bis «c'erano stati degli interventi» già...

Migranti - gommone in avaria con 100 persone a bordo. Ong : “Malta avvia un’operazione di soccorso” : Un barcone in avaria con a bordo circa 100 persone si troverebbe nelle vicinanze dell'isola di Lampedusa, in zona Sar maltese. Lo comunica Alarm Phone, affermando che i Migranti sarebbero rimasti senza acqua e cibo: "Si sta diffondendo il panico, sono in mare da 3 giorni e hanno bisogno di cure". L'Ong specifica di aver informato le autorità di La Valletta, che starebbero intervenendo in questo momento.Continua a leggere

Dl Sicurezza-bis - la nuova versione : tolte multe per soccorso Migranti. Via pene per resistenza passiva durante manifestazioni : Le “limature” al decreto Sicurezza-bis richieste dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e sulle quali si era arenato l’ultimo Consiglio dei ministri ci sono state: cancellate le multe da 3.500 a 5.500 euro per ogni straniero trasportato in violazione delle Convenzioni internazionali che si sono trasformate in sanzioni da 10mila a 50mila euro per chiunque violi il divieto ...

Dl Sicurezza bis : via le multe a chi salva i Migranti : Dal decreto Sicurezza bis spariscono le sanzioni nei confronti di chi salva i migranti in mare. La penultima bozza del dl che non aveva ancora avuto l’ok del Viminale, prevedeva multe da 10mila a 50mila euro per le imbarcazioni che accolgono a bordo migranti violando le normative "delle autorità responsabili dell'area in cui ha luogo l'operazione di soccorso". Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, nella versione che ha ricevuto il ...

Dl sicurezza-bis - sanzioni alle navi ma via le multe per sbarchi Migranti : Via le multe per chi soccorre i migranti, ma restano le sanzioni fino a 50mila euro per le navi che violano le norme ed entrano nelle acque territoriali italiane: sono alcuni dei punti previsti...