Migranti | Patronaggio | ' chiesto divieto dimora Agrigento per non danneggiare indagini'

Migranti : Patronaggio - 'Sea watch non era obbligata a entrare in porto violando alt Gdf' : Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - Il Comandante della Sea watch Carola Rackete è stata arrestata perché, a parere della Procura, "non era obbligata ad entrare in porto violando l'alt della Guardia di Finanza". Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Agrigento, Luigi Patronaggio, al termine dell'u

Migranti : Patronaggio - 'sulla Sea watch non c'era lo stato di necessità' : Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - Secondo la Procura di Agrigento "sulla nave Sea non c'era lo stato di necessità, perché c'era assistenza medica a bordo". Lo ha detto il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio incontrando la stampa dopo l'udienza di convalida di Carola Rackete, la comandante de

Migranti : Agrigento - nuova lettera di minacce al Procuratore Patronaggio : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - nuova lettera anonima contro il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio. Una busta con offese e minacce, indirizzata al magistrato, è arrivata ieri in Procura. Secondo quanto si apprende, nella lettera si fa riferimento ai Migranti. La busta bianca è stata inte

Agrigento - lettera di insulti e minacce al pm Patronaggio : “Intimidazioni su sbarchi dei Migranti” : L’ennesima lettera, piena di insulti e minacce, è arrivata questa mattina, venerdì 28 giugno. Il destinatario è il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio. Le ragioni delle intimidazioni, sono, ancora una volta, gli sbarchi dei migranti. Appena venti giorni fa, il 10 giugno, al magistrato era stata recapitata un’altra lettera con dentro un proiettile e un avvertimento: “La prossima volta, se continuerai a fare sbarcare ...

Migranti : minacce a Patronaggio - sit in di solidarietà ad Agrigento : Palermo, 15 giu.(AdnKronos) - Sit in di solidarietà per il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, davanti al Palazzo di Giustizia della città dei Templi. Un gruppo di cittadini, tra cui alcuni sindaci del comprensorio, han manifestato la propria solidarietà dopo le minacce di morte ricevute nei

Migranti : minacce a Patronaggio - Legambiente 'attacchi hanno svegliato qualche testa calda' (2) : (AdnKronos) - "Riteniamo importante, oltre al rafforzamento delle misure di sicurezza a tutela del procuratore, del suo ufficio e dei suoi familiari - ha spiegato Casa - dare forza e sostanza a tutte le iniziative che coinvolgono l'opinione pubblica e che sono di segno opposto ai fatti criminosi con

Migranti : minacce a Patronaggio - Legambiente 'attacchi hanno svegliato qualche testa calda' : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - Legambiente Sicilia parteciperà sabato 15 giugno al sit in davanti al tribunale di Agrigento per esprimere solidarietà e sostegno al procuratore Luigi Patronaggio a cui nei giorni scorsi è stata inviata una busta con proiettile. Nella lettera di minacce un chiaro rifer

Migranti : Bonafede telefona a Patronaggio - 'solidarietà e vicinanza' : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Il ministro delle Giustizia Alfonso Bonafede, come apprende l'Adnkronos, questo pomeriggio ha telefonato al procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio per esprimergli la sua "vicinanza e solidarietà" per le minacce di morte ricevute ieri. Una busta con proiettile

Migranti : minacce a Patronaggio - sabato sit in solidarietà ad Agrigento : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Un sit in di solidarietà è stato organizzato per sabato prossimo davanti al Palazzo di giustizia di Agrigento per esprimere la propria vicinanza al Procuratore capo Luigi Patronaggio, dopo le minacce di morte ricevute ieri con una lettera contenente un proiettile 6,35.

Migranti : Procuratore aggiunto Agrigento - 'Patronaggio dà fastidio a qualche vile' : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - "il nostro lavoro è esclusivamente diretto ad accertare se nel nostro territorio vengano commessi reati e a individuarne gli autori. Siano essi neri, bianchi, gialli o verdi. Nessun altro interesse muove Luigi Patronaggio e la Procura della Repubblica di Agrigento. Evi

Migranti : minacce a Patronaggio - vertice urgente in Prefettura : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - vertice nella Prefettura di Agrigento, nel pomeriggio di oggi, per una riunione urgente del Comitato per l'ordine e la sicurezza dopo l'ennesima lettera di minacce, con un proiettile, arrivata all'indirizzo del Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. Le minacce son

Migranti : minacce a Patronaggio - 'Se continui con gli sbarchi passiamo ai fatti' : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - "Questo è un avvertimento, la prossima volta, se continuerai a fare sbarcare gli immigrati, passiamo ai fatti. Contro di te e ai tuoi 3 figli". Ecco il contenuto della lettera di minacce contenente un proiettile arrivato sulla scrivania del Procuratore di Agrigento Lui

Migranti - minacce a procuratore Agrigento Patronaggio : “Se continui con sbarchi passiamo ai fatti” : Un proiettile è stato recapitato al procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio. Il proiettile si trovava all'interno di una busta contenente minacce di morte a Patronaggio con riferimenti a questioni riguardanti l'immigrazione: "Questo è un avvertimento. La prossima volta, se continuerai a far sbarcare gli immigrati, passiamo ai fatti. Contro di te a ai tuoi tre figli".Continua a leggere

Migranti : Miceli (Pd) - 'molto grave norma ad personam contro Patronaggio' : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - "La norma ad personam contro il capo della procura di Agrigento, reo di aver indagato Salvini sul caso Diciotti e di non eseguire i diktat fuori legge del Governo in tema di Migranti, sarebbe un atto di gravità inaudita, dagli evidenti profili incostituzionali, e richi