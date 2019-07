Migranti | Giorgino contro la Germania | Ci critica | ma li sedati e ce li ha

ilgiornale

(Di lunedì 1 luglio 2019) Pina Francone Il giornalistail governo tedesco, che ha attaccato quello italiano per la gestione del caso della Sea Watch 3 "L'Unione Europea e lahanno fatto poco per l'immigrazione e anche l'ultima dichiarazione del presidente tedesco va in questa direzione: che senso ha contestare all’Italia un comportamento discutibile quando loro hanno rimandato in Italia ia bordo di aerei…?", la sferzata è di Francesco. Il giornalista, ospite di Agorà su Rai Tre, se l'è presa con il presidente teutonico, Frank-Walter Steinmeier, che ha aspramenteto l'arresto in Italia della comandante della nave dell'Ong Sea Watch, Carola Rackete. Il conduttore del Tg1, nel salotto televisivo della terza rete dell'emittente pubblica, parla fuori dai denti e rispedisce al mittente le accuse mosse dal politico tedesco al governo nostrano e, soprattutto, ...

Luigi41712 : RT @DSantinato: 'La Germania sedava i migranti e ora sulla Sea Watch...'. Giorgino rivela la vergogna tedesca in diretta / Video https://t.… - Francesca30301 : 'La Germania sedava i migranti e ora sulla Sea Watch...'. Giorgino rivela la vergogna tedesca in diretta / Video - FieroItalico : RT @DSantinato: 'La Germania sedava i migranti e ora sulla Sea Watch...'. Giorgino rivela la vergogna tedesca in diretta / Video https://t.… -