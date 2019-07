Messico | grandinata apocalittica | In estate città sommersa da metri di ghiaccio

Grandinata record in Messico : le foto da Guadalajara : Un’insolita Grandinata ha colpito la città messicana di Guadalajara, seppellendo macchine e camion sotto una coltre di ghiaccio alta fino a due metri. “Non ho mai visto scene simili a Guadalajara”, ha affermato il governatore dello Stato, Enrique Alfaro. “E poi ci chiediamo se il cambiamento climatico è reale, questi sono fenomeni naturali mai visti prima”, ha aggiunto.Città di 5 milioni di ...

