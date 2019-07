Medici senza frontiere | oltre 61 milioni di donazioni e 488 operatori partiti

ECCO 7 modi per ridurre le vene varicose senza ricorrere ai Medicinali : Eliminare o ridurre le vene varicose Le vene varicose sono un problema molto diffuso su ampie fasce di popolazione. Nonostante possono essere un segnale da tenere d’occhio di complicazioni cardiovascolari… L'articolo ECCO 7 modi per ridurre le vene varicose senza ricorrere ai medicinali proviene da Essere-Informati.it.

Molise senza Medici - ministro Trenta conferma : “C’è la possibilità di inviare militari” : In visita a Campobasso, il ministro Elisabetta Trenta ha confermato che si sta cercando una soluzione per coprire il buco di organico degli ospedali del Molise: “Stiamo esaminando la possibilità di inviare medici militari per far fronte alla carenza di personale sanitario negli ospedali, ma al momento non abbiamo ancora trovato una soluzione”.

Cambia il pronto soccorso Stop alle lunghe attese ma senza Medici e soldi : Francesca Angeli Oggi sciopera la sanità privata in Lombardia Forza Italia schierata contro il Decreto Calabria Decongestionare i pronto soccorso, intervenire sulla drammatica carenza di personale, garantire parità di accesso a tutti i cittadini alle prestazioni essenziali. Il Servizio sanitario nazionale è in emergenza ma i provvedimenti messi in campo dal governo giallo verde non aggrediscono al cuore il problema che è ...

Essere sani senza Medicine è possibile! Il Sistema di Ivan Neumivakin. : Il professore Ivan Neumivakin era il capo del programma di salute degli astronauti russi. Mise a punto un Sistema di risanamento corporeo unico al mondo. Il professore Ivan Neumivakin era… L'articolo Essere sani senza medicine è possibile! Il Sistema di Ivan Neumivakin. proviene da Essere-Informati.it.

Il Molise è senza dottori. Per salvare gli ospedali arrivano i Medici militari : Francesca Angeli Il commissario: «Reparti a rischio chiusura» In tutta Italia mancano 16mila specialisti Scende in campo l'esercito per evitare la chiusura di due ospedali in Molise dove mancano ortopedici, chirurghi, ginecologi e anestesisti. Il paradosso? Il Molise è una delle regioni con il maggior numero di posti letto: più di sei ogni mille abitanti, una disponibilità doppia rispetto alla Lombardia. Peccato che in corsia ...

Medicina estetica cura dell’anima - anche in presenza di un tumore : La gestione di un paziente affetto da tumore, si spiega in una nota, “dovrebbe essere affidata a un’équipe multidisciplinare più che al singolo specialista, non solo per la complessità intrinseca delle patologie neoplastiche ma anche per le implicazioni che le terapie antitumorali hanno per l’organismo nel suo complesso. Sono farmaci la cui gestione è problematica: è infatti necessario che abbiano un certo grado di tossicità affinché siano ...

Vittoria senza ambulanza medicalizzata per mancanza di Medici : Trasferimento della ambulanza medicalizzata da Vittoria a Scoglitti. Sulla vicenda è intervenuto anche il coordinatore provinciale di DB, Alfano

Trattamenti con sangue senza autorizzazione e farmaci scaduti - 52 centri Medici chiusi dai Nas : Ben 172 strutture sanzionate, tra centri estetici e studi medici, e 222 medici e professionisti nel settore sanitario denunciati. Sono i risultati di una vasta campagna di controlli portata a termine dai carabinieri dei Nas e che ha interessato centri estetici, studi medici e cliniche sanitarie private in tutta Italia.Continua a leggere

Nas - chiusi 52 studi di Medicina estetica. Usato sangue senza autorizzazione : ROMA . chiusi 52 studi medici e cliniche fuori norma: è il risultato dell'indagine dei Comando Carabinieri per la Tutela della Salute d'intesa con il Ministro della Salute su 607 centri. Accertate ...

Salone del Libro Torino : Medici senza frontiere vicino allo stand di CasaPound : Altaforte edizioni, la casa editrice vicina a CasaPound, si troverà a pochi metri dalla onlus Medici senza frontiere. A meno che non venga esclusa dal Salone o spostata accanto alla Lega Navale. Nel padiglione 3, inoltre, ci saranno anche gli stand del Centro Studi Piero Gobetti e Sereno Regis, specializzati nella storia del '900 e attivi sul fronte della cultura della nonviolenza.

Un’Italia senza Medici : Entro il 2025 mancheranno all’appello 16.500 medici specialisti in Italia. Un allarme lanciato da diverse associazioni di settore, che hanno rilevato come i pensionamenti dei camici bianchi, anche a seguito dell’introduzione di “Quota 100”, non saranno compensati da nuove assunzioni.Tra il 2018 e il 2025, quindi, dei 105.000 medici specialisti attualmente impiegati nella sanità pubblica andranno in pensione circa ...