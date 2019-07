Mediaset | promozione per Diana Del Bufalo | quale prima serata conquista

liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2019)Delè lanciatissima. L'attrice e compagna di Paolo Ruffini, dopo la trasmissione in Rai, potrebbe tornare da Mamma. Dopo le fiction in Rai e la conduzione di Un’estate fa su Raidue insieme a Pupo, l’artista è in lizza per prendere parte alla nuova edizione di Tu si que vales. S

l_honestly : @SkySport @RaiSport @CorSport @Sport_Mediaset @Gazzetta_it @repubblica Napoli È in Italia... perché nessuna promozi… - JeegRobot2 : Per il solo fatto che Di Biagio si sia dimesso merita una riconferma o promozione Nazionale A... @Sport_Mediaset… - Sport_Mediaset : ?? #Milan, ecco il nuovo ds #Massara: da giocatore imitava #Mughini ?? Il video risale alla promozione in #SerieA del… -