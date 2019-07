Matteo Salvini | il maxi-esperto Busco blinda il Viminale | Sea Watch e porti

Sea Watch - Luigi De Magistris in "corteo marittimo" contro Matteo Salvini. La pagliacciata - "ma come si fa?" : "Il sindaco di Napoli non trova di meglio da fare che dedicare alla comandante fuorilegge un corteo marittimo 'contro Salvini e a favore dei porti aperti'. Ma come si fa?", scrive sul suo profilo Twitter Matteo Salvini postando il video di Luigi De Magistris in mare per protestare contro l'arresto d

Sul profilo Facebook di Matteo Salvini non si può scrivere "49 milioni" : Se provate a scrivere “49 milioni” sui commenti della pagina Facebook di Matteo Salvini, il vostro commento non sarà pubblicato. Finirà automaticamente in blacklist e verrà cerchiato di rosso. Lo ha provato Massimo Mantellini, esperto di tecnologia, cercando di usare i termini sotto una diretta del ministro degli Interni.I 49 milioni sono l’ammontare del denaro pubblico incassato grazie a una truffa sui ...

Commissione europea - Giuseppe Conte ferma Matteo Salvini sulle nomine : "Scelgo io - ho le mani libere" : Tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini è altissima tensione sulle nomine per la presidenza della Commissione europea. Il premier infatti si è rifiutato di adeguarsi al diktat del leader leghista che non vuole il sì all'unico nome sul tavolo, quello di Frans Timmermans, socialista e olandese: "Ho le man

Sea Watch - Francia contro Matteo Salvini : "Strategia di isteria". Risposta : "Mandiamo i barconi a Marsiglia" : "Mi dispiace che siamo arrivati a questa situazione, perché il governo italiano fa sfortunatamente la scelta di una strategia di creare isteria su temi che sono evidentemente molto dolorosi". La Francia, attraverso le parole della portavoce del governo, Sibeth Ndiaye, attacca Matteo Salvini e l'Ital

Renato Mannheimer - sondaggio sui migranti : il 40 per cento vuole una linea ancora più dura di Matteo Salvini : Dopo il caso della Sea Watch la questione dei migranti è tornata centrale e gli italiani non solo condividono la linea dura di Matteo Salvini ma chiedono provvedimenti ancora più restrittivi. "I risultati dalle ricerche sono eloquenti: se diversi anni fa prevaleva l'atteggiamento di apertura e gross

Parole “vietate” sulla pagina Facebook di Matteo Salvini : “49 milioni” finisce in blacklist : Se provate a scrivere “49 milioni” sotto a uno dei post sulla pagina ufficiale del ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini Facebook non pubblicherà il vostro commento che resterà marchiato in rosso. Quella locuzione (che fa riferimento ai soldi che la Lega deve restituire) è finita in blacklist come altre Parole.Continua a leggere

Sea Watch - Matteo Salvini smaschera Carola Rackete : "Sbarco per necessità? Ma se i migranti a bordo..." : "Necessità di sbarco per motivi di salute". Carola Rackete, capitano della Sea Watch, ha motivato così il suo blitz che ha portato all'attracco della nave Ong con 40 migranti a bordo al molo di Lampedusa, nella notte tra venerdì e sabato. Matteo Salvini però fornisce una versione: "La comandante fuo

Sea Watch - Matteo Salvini incastra Macron : "Porti aperti? Allora mando le navi coi migranti in Francia" : "Allora ti mando le navi con i migranti". Matteo Salvini innesca una nuova guerra diplomatica con Emmanuel Macron e la Francia. "Dato che l'Eliseo ha detto tutti i porti aperti, indicheremo Marsiglia e Corsica come destinazioni", ha spiegato il ministro degli Interni intervistato da La Verità. "Noi

Sea Watch - Matteo Salvini ringrazia Carola : dopo il blitz - le misure-cannonata per mettere fuori gioco le ong : Il caso Carola Rackete ha fornito a Matteo Salvini l'assist ideale per inasprire il Decreto sicurezza bis che in settimana approderà in Parlamento per la conversione in legge: secondo Repubblica, il ministro degli Interni proporrà sanzioni ancora più pesanti ("Forse anche penali come l'arresto") e m

Sea Watch - Matteo Salvini non lascia scampo a Carola Rackete : "Cosa le faremo se non finirà a processo" : "Arrestata Carola Rackete, la nuova eroina del Partito democratico". Su Facebook Matteo Salvini "festeggia" sobriamente le manette ai polsi della capitana della Sea Watch, che non sapendo "come impiegare il suo tempo" ha deciso di "speronare nella notte la motovedetta Guardia di finanza. Ci sono i v

Matteo Salvini : "Criminali Sea Watch. Riportare tutti i migranti in Africa - coi porti aperti spacciavano qui" : "Dal primo all'ultimo verranno ospitati da cinque paesi europei". Matteo Salvini, nella sua diretta su Facebook, è durissimo sulla "manovra criminale" della Sea Watch, che nella notte ha forzato i blocchi della Guardia di Finanza e fatto sbarcare 40 migranti a Lampedusa, ma trova almeno un motivo di

Sea Watch - Matteo Salvini punta il mirino : "Ci sono altre due ong nel Mediterraneo - li avviso" : "Un atto di guerra". Matteo Salvini, durante la sua diretta su Facebook, chiarisce il suo punto di vista sulla Sea Watch. All'1.30 della notte tra venerdì e sabato la nave della Ong ha deciso di forzare i blocchi della Guardia di finanza, speronare una motovedetta e attraccare al molo di Lampedusa,

Ascolti TV | Giovedì 27 giugno 2019. Don Matteo 13.3% - Grease 11.9% - Spagna-Francia Under 21 all’8.8%. Exploit Del Debbio con Salvini (9.1%) : Don Matteo Su Rai1 Don Matteo 11 hanno conquistato 2.311.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 Grease ha raccolto davanti al video 2.050.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 il match utile per Campionati Europei Italia 2019 Under 21 Spagna-Francia ha interessato 1.664.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Italia 1 Into the Storm ha catturato l’attenzione di 974.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 In her ...

Caso Rackete : Marco Travaglio si schiera con Matteo Salvini : Carola Rackete è la capitana di 31 anni che ha sfidato il Ministro dell'Interno Matteo Salvini e che ha forzato il blocco portando la nave Sea Watch 3, battente bandiera olandese, davanti a Lampedusa. Il Caso Rackete continua a dividere l'Italia È una "sbruffoncella" per il nostro Ministro dell'Interno e rappresenta la reincarnazione di "Giovanna d'Arco" per il PD. Intanto prosegue la raccolta fondi 'antifascista' promossa da un privato ...