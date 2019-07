Maltempo | il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato d’emergenza per Brescia | Lecco e

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) Ildei, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato lazione dellodi emergenza nei territori delle province die di Sondrio interessati dagli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 11 e 12 giugno 2019. Per l’avvio delle prime attività di protezione civile sono stati pertanto stanziati 5 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. L'articolo, ildeilod’emergenza pere Sondrio Meteo Web.

pietroforoni : Come promesso il Consiglio dei Ministri in accordo con Regione Lombardia oggi ha approvato lo stato di emergenza pe… - forli24ore : Maltempo di maggio, dichiarato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza - JacopoMorrone : Grande soddisfazione per la decisione assunta questa sera dal Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emer… -