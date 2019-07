Maltempo | grandinate disastrose al Nord dopo il caldo record | feriti e danni FOTO e

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) Iltorna a colpire in modo molto violento ilItalia,ildei giorni scorsi: come ampiamente annunciato su MeteoWeb, proprio ilesagerato degli ultimi giorni ha accumulato grande energia al suolo tra le Alpi e la pianura Padana, e adesso è bastato pochissimo per innescare temporali violentissimi, come “bombe”. La città più colpita è stata Parma, dove la temperatura massima nel primo pomeriggio di oggi aveva raggiunto i +39°C ma in poche ore è passata da città più calda d’Italia a epicentro della grandinata che in provincia ha provocato diversie anche quattro, fortunatamente non gravi. La precipitazione ha prima interessato la zona di Fidenza e Salsomaggiore Terme dove per mezz’ora è caduta anche la grandine. Diversi alberi sradicati come anche pali telefonici e della luce. Nei pressi di Fidenza un anziano, preso ...

