LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA | risultati 1° luglio | Camila Giorgi perde il primo set 3-6

(Di lunedì 1 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:51 Ancora una buona prima di, che sventa anche questo pericolo 12:51 Il nastro elargisce una terza palla break per Yastremska (che si scusa) 12:50 Ne arriva però un’altra per l’ucraina, ancora annullata dal servizio della marchigiana 12:50 Pericolosa palla break annullata dacon risposta lunga di Yastremska 12:48 Set anche per Stan Wawrinka: lo svizzero è avanti 6-3 sul belga Ruben Bemelmans. Avanti anche Margarita Gasparyan: la russa comanda per 6-4 sulla tedesca Anna-Lena Friedsam 12:47 Tra gli uomini, l’iberico (e redivivo) Feliciano Lopez avanti 6-4 contro l’americano Marcos Giron, così come il serbo Janko Tipsarevic contro il giapponese Yoshito Nishioka 12:46 Veloce 1-1 di Yastremska 12:45 Tiene il servizioin apertura di secondo set 12:44 Si concludono molti primi set. Partiamo da ...

