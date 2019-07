L’infarto non ferma Casillas | prima giornata di allenamento per il portiere spagnolo

sportfair

(Di lunedì 1 luglio 2019)non si: lotorna ad allenarsi col porto nel pre-ritirotorna ad allenarsi: a due mesi dall’infarto che lo ha colpito il primo maggio scorso mentre si allenava, ilè pronto per tornare a lavorare con la sua squadra. Se in tanti pensavano ad un ritiro dopo il malore,ha conto la sua voglia di continuare a giocare. “Ritorno al lavoro, primo giorno“, ha scritto su Twitter a due mesi esatti dall’infarto miocardico acuto:si è presentato al Centro sportivo di Olival con la sua squadra per ladel pre-ritiro-L'articolo L’infarto nondiper ilSPORTFAIR.

