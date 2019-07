Lil Nas X ha fatto coming out durante il World Pride Day

Lil Nas X : chi è il rapper di “Old Town Road” : "Yeah, I'm gonna take my horse to the old Town road" The post Lil Nas X: chi è il rapper di “Old Town Road” appeared first on News Mtv Italia.

Grande Fratello 16 - le quote sul vincitore : Enrico Contarin è il favorito - seguono Martina Nasoni e Gennaro Lillio : Questa sera, conosceremo il vincitore della sedicesima edizione del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso.I finalisti e i "quasi" finalisti, al momento in balia del televoto, sono i seguenti: Enrico Contarin, Gennaro Lillio, Martina Nasoni, Gianmarco Onestini, Erica Piamonte, Francesca De Andrè e Daniele Dal Moro. Per la cronaca, la De André, Enrico ed Erica sono i tre concorrenti che rischiano di essere ...

Ludovica Nasti - la Lila de L’amica geniale ‘guadagna’ Un posto al sole : anticipazioni : Dopo il grande successo internazionale ottenuto nei panni della piccola Lila, protagonista della serie evento Hbo-Rai e Timvision ‘L’amica geniale’, tratta dal bestseller di Elena Ferrante, da mercoledì 5 giugno Ludovica Nasti entra a far parte del cast, nel ruolo di Mia, del daily drama Un posto al sole, in onda su Rai3. “Da oggi ho una nuova amica, dall’aspetto sembra geniale. Che dite le facciamo ...

Gennaro Lillio sospetta di Francesca De André? Al Gf 2019 parole inaspettate : Francesca De André e Gennaro Lillio, quale futuro al Grande Fratello 2019? Non sappiamo cosa succederà esattamente tra Francesca De André e Gennaro Lillio ora che lei non è più impegnata con Giorgio ma gli sviluppi non sembrano essere così scontati come credevamo, nel senso che non è detto che il bel napoletano sia disposto […] L'articolo Gennaro Lillio sospetta di Francesca De André? Al Gf 2019 parole inaspettate proviene da Gossip e Tv.

GF - Gennaro Lillio : "Giorgio sembrava una persona che nasconde qualcosa" - : Luana Rosato Gennaro Lillio, alla luce di quanto accaduto nella puntata del GF16, esprime tutti i suoi dubbi sull'ex fidanzato di Francesca De André e spiega cosa gli è sembrato strano quando Giorgio è entrato nella Casa Sono passate solo alcune ore da quando Francesca De André ha saputo di essere stata lasciata dal fidanzato e, in un momento di confidenza, Gennaro Lillio racconta tutte le sue perplessità su Giorgio Tambellini a Kikò ...

Lil Nas X e Billy Ray Cyrus : guarda il video di “Old Town Road” - la nuova hit del papà di Miley : TOP The post Lil Nas X e Billy Ray Cyrus: guarda il video di “Old Town Road”, la nuova hit del papà di Miley appeared first on News Mtv Italia.