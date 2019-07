L' ex ministro tedesco Schily | Germania | Carola e Ong sbagliano | ecco perché

ilgiornale

(Di lunedì 1 luglio 2019) Angelo Scarano Otto, exdegli Interni nel governo rosso-verde del cancelliere Gerhard Schroeder: "Il mio Paese non dia lezioni di morale all’Italia" C'è un giudice a Berlino. O meglio, sul caso della Sea Watch 3, c'è unche non la pensa come il governo. E che ci tiene a mettere i puntini sulle i in merito alla condatta diRackete. Lui è Otto, exdegli Interni nel governo rosso-verde del cancelliere Gerhard Schroeder. In una intervista al Corriere della Sera, ilspiega: "Non è sicuramente una criminale. E ovviamente non si può che lodare il suo sforzo di salvare delle vite umane. E non si può che esser d’accordo con chi dice che salvar vite umane non è un reato. Ma la questione è un’altra, completamente diversa: e cioè se un privato possa prendere a bordo delle persone in mare per poi costringere un Paese ad ...

