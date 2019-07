Lettera al ‘fascista’ che augura lo stupro a Carola La domanda è | perché?

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2019) Caro TartarUgo, fascista di Casapound Italia, non so se vale la pena scriverti ma ci provo lo stesso. Non sei che uno dei tanti che in questi giorni, pizzaioli ubriachi lampedusani compresi, parlano diriferendosi aRackete, capitana della nave della Sea Watch che è stata orgogliosa di veder sbarcare finalmente 42 persone salvate in mare. Dunque considera che ciò che dico a te vorrei dirlo a tutti quanti:? Quale sarebbe il gusto di prendere denaro per fare stuprare una donna rinchiusa in una stanza con “immagini religiose” appese alle parete. E poi i “porci” sarebbero quegli altri? Dovrebbero sentirsi offese anche le persone credenti per l’uso sconsiderato che inviti a voler fare delle immagini religiose. Sarebbe una sorta di punizione divina? Una speciale terapia per dare una lezione ad una donna antirazzista? Io ricordo dello...

