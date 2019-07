Lego Hidden Side | come nasce il nuovo gioco in realtà aumentata

wired

(Di lunedì 1 luglio 2019) Dei 70 miliardi di pezzifabbricati ogni 12 mesi, la metà viene venduta nelle otto settimane che precedono il Natale (nel 2018 i set più proficui sono stati quelli dedicati al Millenium Falcon e alla Bugatti Chiron, oltre al sempreverde Harry Potter). Tutto è possibile grazie al lavoro dei 17mila impiegati nei quattro stabilimenti in giro per il mondo (in Ungheria, Repubblica Ceca, Cina e Messico) e alla struttura famigliare rimasta qui, nel quartier generale di Billund, paesino danese di 6mila anime che nel 1932 fu testimone di una ristrutturazione aziendale entrata nella storia: complice la crisi del ’29, l’allora carpentiere Ole Kirk Kristiansen a quarant’anni suonati, 41 per l’esattezza, fu costretto a inventarsi qualcosa per continuare a campare. Decise di interrompere – momentaneamente, pensava – la sua attività per mettersi a fabbricare giocattoli in legno. Andò ...

