ilnotiziangolo

(Di lunedì 1 luglio 2019)3 sbarcherà sul piccolo schermo della Foxna in prima serata. A partire dalle 21.00 potremo assistere al primo episodio della terza stagione, che come sanno bene i fan sarà anche l’ultima. In America lo show è ritornato solo pochi giorni fa, per un totale di otto episodi che ci rivelerà qualcosa di più su David Haller. Il protagonista interpretato da Dan Stevens ha avuto una trasformazione interessante nelle precedenti puntate e secondo le anticipazioni di3 lo vedremo al fianco dei suoi storici alleati per sconfiggere un importante nemico.3, anticipazioni puntatene Il primo episodio di3 ci riporta agli eventi subito successivi al cliffhanger precedente. Abbiamo scoperto che David non è proprio quel supereoe che abbiamo sempre creduto fin daldella serie tv. Anzi, potrebbe rivelarsi addirittura la minaccia più pericolosa per ...

morganbarraco : #Legion 3: pronto per il debutto in Italia, dal 3 luglio -