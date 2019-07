Leggi fasciste | Via in Spagna Scintille tra Open Arms e Salvini

ilgiornale

(Di lunedì 1 luglio 2019) Angelo Scarano Scontro acceso sui social tra l'ong spagnola e il ministro: al centro del braccio di ferro il caso di Carola Rackete e della Sea Watch Il braccio di ferro trae Matteosi riaccende. Questa volta lo scontro non è per la richiesta di un porto sicuro, ma di fatto è per il destino giudiziario di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch fermata dopo l'attracco della sua nave a Lampedusa. I primi ad andare all'attacco sono proprio i membri dell'ong spagnola che commentando quanto sta accadendo in Italia twittano: "Il diritto internazionale può essere definito come il diritto della comunità degli Stati, quindi il diritto al di sopra di essi e di loro ordinamenti giuridici interni. Le Convenzioni internazionali sono nate proprio per arginarenazionali razziste e". Un affondo in piena regola sul nostro Paese e sulleche ...

