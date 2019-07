Le Universiadi di De Luca | «Sfida vinta senza aiuti da Coni e governo | ora a testa alta

Borriello : “I soldi per le Universiadi non li mette De Luca ma i contribuenti” : L’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Piuenne in merito alle Universiadi: “I soldi per le Universiadi sono dei contribuenti, non li mette De Luca. I soldi non li mettono gli amministratori dalla loro tasca, sono fondi pubblici. Noi non mettiamo soldi, veniamo pagati per amministrare quelli pubblici”. Il San Paolo, per Borriello, è una delle cose più belle delle Universiadi: “progettata ...