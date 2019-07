Le Universiadi del litigio | ?de Magistris non partecipa alla conferenza di presentazione

Demarco : A Napoli - per le Universiadi - manca la retorica del politicamente corretto : Sul Corriere della Sera Marco Demarco parla di un “caso Universiadi”. La manifestazione internazionale inizierà il 3 luglio. Viene già definita un successo in campo internazionale dall’olimpionica Manuela Di Centa. Il canottiere Davide Tizzano parla di stadi e piscine come “bomboniere”. Eppure, scrive Demarco, il quadro delle buone notizie cozza con le immagini istituzionali che arrivano da Napoli, che riprendono il ...

Le Universiadi di De Luca : «Sfida vinta senza aiuti da Coni e governo - ora a testa alta davanti agli occhi del mondo» : Inviato a Ravello «È l'occasione che può trasmettere di Napoli e della Campania un'altra immagine nel mondo. Ed è un'occasione che noi non perderemo»....

Universiadi - cambia il piano traffico : ecco il testo dell'ordinanza : Il Comune di Napoli ha modificato a parte da domani 1 luglio il dispositivo di traffico per le Universiadi, che prevede percorsi differenziati per i veicoli degli atleti e per i veicoli privati....

Universiadi e movida del sabato - Napoli stritolata dal traffico : Universiadi, il piano traffico continua a mettere in ginocchio la città e si aggrava con la movida del sabato, che attira verso il lungomare un fiume di auto dalla provincia, e il rientro dei...

Basket - Universiadi 2019 : i convocati dell’Italia per il raduno. Due amichevoli con Croazia e Stati Uniti prima del debutto : Sono confermati i 15 nomi che stanno partecipando al raduno che porterà alle Universiadi 2019 a Napoli per quanto riguarda il Basket. A Vigna di Valle, i convocati chiamati da Andrea Paccariè, già allenatore della Luiss Roma (che milita in Serie B, ed è anche l’unica romana che si sta tenendo fuori da un vortice di scambi di titoli che coinvolge le società conterranee in terza serie). Questi sono i giocatori tra i quali verranno scelti i ...

Taekwondo - Universiadi 2019 : i convocati dell’Italia. 17 azzurri in gara - ci sono Daniela Rotolo e Roberto Botta : Saranno 17 gli azzurri in gara nel Taekwondo alle Universiadi 2019 di Napoli. Dal 7 al 13 luglio al Palazzetto dello Sport di Casoria tanti big del circuito internazionale si sfideranno oltre che nei classici combattimenti, con sei categorie di peso al maschile e altrettante al femminile, anche nella specialità del poomsae e freestyle, con gare individuali, a squadre e miste. Tra i convocati troviamo diversi big del nostro movimento, come ...

Universiadi - concluso il mini raduno della Nazionale di Arrigoni : martedì prossimo l’esordio : E’ finito oggi il mini-raduno della Nazionale Universitaria a Roma. I 20 ragazzi selezionati dal Ct Daniele Arrigoni si sono salutati dopo aver giocato un’amichevole tra loro: le ‘partitelle’ di queste giorni stanno regalando le ultime indicazioni all’allenatore per quella che sarà la formazione titolare che affronterà il Messico nella partita d’esordio prevista il 2 luglio alle 21 allo stadio Arechi di Salerno. Per gli azzurrini ora ci ...

Atletica - Universiadi 2019 : i convocati dell’Italia - 38 azzurri a Napoli. Spiccano Lukudo - Folorunso e i marciatori : L’Italia dell’Atletica leggera sarà presente alle Universiadi 2019 con ben 38 azzurri (20 uomini e 18 donne) che cercheranno di mettersi in luce a Napoli dall’8 al 13 luglio. Spiccano tre marciatori già certi della convocazione per i Mondiali (Michele Antonelli, Mariavittoria Becchetti, Eleonora Dominici), le quattrocentiste Raphaela Lukudo e Ayomide Folorunso, la discobola Daisy Osakue e l’ostacolista Luninosa Bogliolo. ...

Napoli - il miracolo delle Universiadi : così sono rinati gli impianti sportivi : Corri Napoli che la fiaccola accesa a Torino ti lascia poco più di un mese per completare gli impianti. E mentre i tedofori cominciano il loro percorso verso il capoluogo partenopeo, in...

Napoli est : degrado e abbandono a due passi dal palazzetto delle Universiadi : C?è una strada a Napoli che più di tutte segna il fallimento delle amministrazioni locali. Si tratta di via Dorando Pietri a Ponticelli, dove in soli trecento metri si concentrano...

Ginnastica artistica - Laura Morì a caccia del podio alle Universiadi di Napoli : “non vedo l’ora di iniziare” : L’atleta azzurra ha voglia di esibirsi per provare a strappare una medaglia alle Universiadi in programma a Napoli Due argenti in Coppa del mondo tra Baku e Doha e ora la sfida: il podio a Napoli 2019. Lara Morì è l’asso nella manica della nazionale italiana femminile di Ginnastica artistica che sarà in gara all’Universiade, con le competizioni che si svolgeranno al PalaVesuvio di Napoli dal 3 al 7 luglio. Tre ori vinti ...

Basket - Universiadi Napoli 2019 : i convocati dell’Italia. Federico Mussini e Andrea Pecchia guidano un gruppo con prospetti interessanti : Sono state comunicate poco fa le convocazioni dei 16 giocatori che faranno parte del roster che si preparerà per le Universiadi estive, di scena a Napoli, con il torneo di Basket che avrà come sedi, oltre al PalaBarbuto partenopeo, anche Avellino (PalaDelMauro), Aversa (PalaJacazzi) e Cercola (PalaCercola). Di seguito i nominativi dei selezionati di coach Andrea Paccariè, già noto come allenatore della Luiss Roma in Serie B e prima ancora come ...

Lotti a De Laurentiis “San Paolo ristrutturato con i fondi delle Universiadi” : (AdnKronos) – “Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis attacca me e tutto il sistema del calcio italiano? Nulla di nuovo direi. La pesante accusa di cui devo rispondere oggi è di aver varato provvedimenti per favorire la ristrutturazione e la costruzione di nuovi stadi”. Lo dice l’ex ministro per lo Sport Luca Lotti rispondendo ai giornalisti in merito alle ultime dichiarazioni del presidente del Napoli. ...