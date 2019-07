Le star vestite rainbow | per il Pride

vanityfair

(Di lunedì 1 luglio 2019) Lady Gaga in VersaceLady GagaMadonna in VersaceDonatella VersaceDonatella VersaceParis HiltonAlicia Keys in Stella MacCartneyBilly Porter in Christian SirianoVictoria JusticeHeidi KlumWendy WilliamsNeil Patrick HarrisMeghan TrainorVanessa WilliamsCamila CoelhoL’abito, in certi casi, fa il monaco. Esprime, cioè, un pensiero, un’attitudine, persino un’ideologia. Sono molte leche, nel mese mondiale delper i diritti della comunità Lgbt+, hanno deciso di dimostrare ed esternare tutta la loro solidarietà e vicinanza al movimento, anche (e non solo) indossando – sul palco o nelle festose parade che hanno colorato le strade di mezzo mondo – abitiinspired, a ricordare la bandiera arcobaleno simbolo del movimento. A cominciare dalle due regine del pop, Lady Gaga e Madonna, che, con stili diversi, hanno deciso di vestirsi d’arcobaleno per ...

