Le notizie del giorno – Dramma nel calcio femminile | il gesto della sexy Fernanda

Ultime notizie Roma del 30-06-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno incontro storico Oggi tra il presidente americano Donald Trump è il presidente della Corea del Nord Kim jong-un al confine delle due i due leader hanno attraversato il confine insieme sono tornato al sud dove si è affacciato anche il presidente sudcoreano Moon Trump ha invitato TIM negli Stati Uniti vorrei invitarlo Adesso ha detto alla Casa ...

Ultime notizie Roma del 30-06-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalle redazioni e Gabriella Luigi in studio accuse e polemiche ma anche solidarietà per la comandante della Sea Watch 3 Carola dopo la decisione di far attaccare la sua nave a Lampedusa resistente agli altri della Guardia di Finanza e l’arresto la donna è domiciliari e rischia una pena da 3 a 10 anni duro la fondo da parte della Francia che ha annunciato che ...

Le notizie del giorno – Incidente hot al Mondiale femminile - Sneijder ubriaco : Le notizie del giorno – Molta incertezza, in questo momento, intorno al futuro del Palermo. Confusione, dubbi, versioni contrastanti. Nel frattempo si pensa già alla possibilità di ripartire dalla Serie D. Ferrero si è proposto come neo presidente, ma a confermare il proprio interesse è anche stato Dario Mirri, imprenditore palermitano che ha già fatto tanto per la società acquistando quattro anni di concessione pubblicitaria per un ...

Le notizie di calciomercato - le trattative del giorno : il nuovo 11 dell’Inter - il futuro di Kean - Icardi e James : Destini incrociati, o forse no. Kean e Icardi non sono intoccabili. Se per il primo le parole del padre hanno fatto rumore, mettendo in dubbio una permanenza che fino a qualche settimana fa sembrava certa, per il secondo l’addio è molto probabile. Per i bookies è la Juve la prima scelta, con le valutazioni dei trader di Stanleybet che danno il trasferimento di Maurito in bianconero come prima ipotesi, a 1,80. Molto lontana l’idea di uno ...

