Le curiosità e le tradizioni che rendono Wimbledon un torneo unico

Il Centroamerica - tra curiosità e tradizioni : In Centroamerica non mancano certamente le curiosità e tanto meno le tradizioni. Ecco di seguito alcune chicche che forse non tutti conoscono, e che toccano tantissimi campi: dalla musica con Madonna alle stelle del cinema con Leonardo Di Caprio, passando per Peter Pan e per Jurassik Park. BELIZE: un paese che ispira Pur essendo il paese più piccolo della regione, il Belize nasconde molti luoghi segreti. L’ultimo in ordine di tempo è ...