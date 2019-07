Le arpe di Sabrina e Simona Palazzolo | eccellenze siciliane nel mondo | intervista di BN

Blastingnews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Sono, di Messina per essere più precisi, sono giovanissime, classe agosto 1996, e hanno una passione che hanno "respirato" e coltivato sin dalla tenera età all'interno del proprio nucleo familiare e che le unisce ancora di più: sono, maestre d'arpa che portano l'eccellenza siciliana nel. La storia diDa dove nasce questa passione? Nostra mamma Francesca ha sempre amato l'arpa, infatti abbiamo iniziato a studiare insieme a lei - ha detto- e siamo cresciute in una famiglia inserita nella musica, dalla nostra bisnonna che era una cantante lirica, le nostre zie pianiste e definiamo nostro padre "musicofilo" perché, pur non avendo studiato musica, inevitabilmente, attraverso noi ha imparato ad amarla. Nostra madre ha visto il nostro talento - hanno continuato le sorelle - ha iniziato a farci suonare il pianoforte per poi ...