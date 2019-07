ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2019) Ciluoghi di insegnamento raro, piccoli, grandi patrimoni d’arte eche schiudono tutto un universo fluido di conoscenza e tecnica. Direttamente spendibili nel mercato del lavoro, inoltre, il che – certo – non guasta. Parlo delledi, a lungo relegate nel limbo delle “diB”, finalmente emancipatesi da questo stereotipo bugiardo. Anche formalmente offrono oggi titoli di studio equivalenti alla laurea di primo e secondo livello.contesti dinamici, a misura d’uomo, dove il ragazzo viene seguito da vicino, ma senza ansie da prestazione o principi d’autorità fuori tempo massimo. Formano persone creative, ma non trasmigrate in iperuranio. C’è sempre più bisogno di loro in quest’Italia conformista e grigia.stato di recente in una delle più prestigiose tra lediitaliane. Quella di Macerata, istituita ...

Cascavel47 : Le Accademie di Belle arti sono un crocevia di cultura. Altro che università di serie B - Noovyis : Un nuovo post (Le Accademie di Belle arti sono un crocevia di cultura. Altro che università di serie B) è stato pub… - ilfattoblog : Le Accademie di Belle arti sono un crocevia di cultura. Altro che università di serie B -