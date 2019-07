Lazio | Tare ‘si confessa’ | calciomercato | obiettivi e quei contatti con il Milan…

Agricoltori in crisi - domani regaleranno 6.000kg di albicocche : “meglio aiutare gli italiani che subire le specuLazioni dei prodotti esteri” : Seimila chili di albicocche e pesche saranno donati domani a turisti e cittadini per denunciare le speculazioni sulla pelle dei contadini. Meglio regalare la frutta che vederla marcire. Con questo spirito gli Agricoltori di Coldiretti della Campania preparano la protesta che si terra’ domani domenica 30 giugno 2019, a partire dalle ore 8, in tre porti: Sorrento, Pozzuoli e Salerno. Tuto nasce dal crollo al di sotto dei costi di produzione ...

StimoLazione elettrica per rallentare la SLA : in Italia parte la sperimentazione a domicilio : Gli scienziati Italiani stanno per dare il via alla sperimentazione della Stimolazione elettroceutica per rallentare la progressione della Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). Vediamo insieme in cosa consiste queste tecnica che sfrutta la Stimolazione elettrica e com'è organizzata la ricerca per testarla.Continua a leggere

Ora potete impostare la cancelLazione automatica dei dati dell’account Google : Da ogi Google permette di cancellare automaticamente la cronologia delle posizioni e le attività, scegliendo fra tre diverse opzioni. L'articolo Ora potete impostare la cancellazione automatica dei dati dell’account Google proviene da TuttoAndroid.

Sesa - Sacha Biazzo a Este a presentare l’inchiesta alla popoLazione (che è stata multata dal Comune) : Il giornalista di Fanpage.it ha partecipato oggi pomeriggio a un incontro a Este con i comitati, le associazioni ambientaliste e i cittadini interessati a conoscere i dettagli dell'inchiesta sul compost sversato nelle campagne.-- -- --

Lazio - clamoroso affondo di Lotito : “il Milan su Tare? Nessuno mi ha chiamato - ognuno ha il suo stile” : Il presidente della Lazio ha parlato della permanenza di Inzaghi e Tare, lanciando anche una frecciatina al club rossonero Quindici anni alla guida della Lazio, un arco temporale nel quale il presidente Lotito ha regalato gioie e soddisfazioni ai tifosi biancocelesti. L’ultimo successo è recentissimo, la Coppa Italia vinta contro l’Atalanta che darà la possibilità alla squadra di Inzaghi di giocarsi la Supercoppa contro la ...

Milan - Tare rifiuta l’offerta del club rossonero : i motivi della scelta del dirigente della Lazio : Il dirigente albanese ha deciso di rimanere alla Lazio, rifiutando la proposta del Milan di divenTare ds del club rossonero Igli Tare ha rifiutato l’offerta del Milan, il dirigente albanese ha deciso di rimanere alla Lazio per il rapporto costruito negli anni con Lotito. Niente rinnovo o prolungamento però per Tare, che non se l’è sentita di abbandonare il club biancoceleste a mercato iniziato, preferendo proseguire il suo ...

Tare : “L’interesse del Milan? Il futuro è la Lazio ma può accadere di tutto” : Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, in un’intervista dalla televisione albanese Top Channel si è soffermato sul suo futuro e sulle voci che lo vogliono al Milan: “Fa parte del nostro lavoro, dobbiamo essere equilibrati. Sono cose positive. Bisogna sapere come gestirle bene. Ciò che conta è che sono in un grande club e in un ambiente molto familiare, è importante per avere risultati positivi. Non posso prevedere il futuro. ...

CoLazione - 5 errori da evitare in vista della prova costume : Nonostante quasi un italiano su tre si dica pronto a saltarla, soprattutto con la prova costume all'orizzonte, la Colazione resta un pasto fondamentale per il nostro organismo. Anche quando le temperature si alzano e l'appuntamento con la spiaggia si avvicina. Ecco perché, in netta contrapposizione con chi decide di concedersi soltanto un caffè al volo, sempre più persone decidono di aderire al Breakslow: una tendenza in arrivo dagli Stati Uniti ...

Inchiesta Pomezia - si dimette dalla Regione Lazio il consigliere Pd accusato di aiutare il presunto boss Fragalà : Omero Schiumarini si è dimesso dall’incarico fiduciario che aveva in Regione Lazio, in un ufficio di diretta competenza del presidente del Consiglio regionale. Il consigliere comunale del Pd a Pomezia è coinvolto – ma non indagato – insieme al compagno di partito Fiorenzo D’Alessandri nell’Inchiesta della Dda di Roma che martedì ha portato in carcere 31 persone e smantellato il presunto clan Fragalà, che per anni ha operato nell’area a sud ...

Il Milan è ancora in Europa League - l’UEFA sospende il procedimento per la vioLazione del FPF : tocca aspettare il Tas : L’UEFA sospende il procedimento sulla violazione del Fair Play Finanziaro da parte del Milan in merito al triennio 2015-2018: si aspetta prima la pronuncia del Tas sul ricorso presentato dai rossoneri in merito alla sentenza relativa al triennio 2014-2017 Per ora, il Milan resta ancora in Europa. I rossoneri non si sono visti privare dell’accesso all’Europa League nella prossima stagione a causa del mancato conseguimento ...

Come perdere peso senza diete lampo improvvisate : gli errori da evitare a coLazione : L’estate è alle porte e con essa anche la tanto temuta prova-costume. Per arrivare in forma e sfoggiare una silhouette invidiabile in spiaggia sempre più persone ricorrono a diete lampo improvvisate e seguono i consigli di falsi esperti trovati qua e là su Internet. Se l’esercizio fisico è fondamentale, da non trascurare è soprattutto una sana colazione, nonostante quasi un italiano su 3 (31%) si dica pronto a saltarla completamente in questo ...

Calciomercato Lazio - Baselli l’obiettivo per il centrocampo : si attende l’uscita di Badelj per presentare un’offerta : Il club biancoceleste ha individuato nel giocatore del Torino il profilo ideale per rinforzare il reparto di centrocampo Confermata la presenza di Simone Inzaghi in panchina anche nei prossimi anni, la Lazio ha iniziato adesso a perlustrare il mercato per individuare i profili utili a rinforzare la rosa. In cima alla lista di Tare c’è Daniele Baselli, giocatore interessante capace di segnare 4 gol in stagione con la maglia del ...

Calciomercato Lazio – Inzaghi rinnova e chiede 2 colpi per reparto! Ecco i nomi di Tare : e su Milinkovic-Savic e Luis Alberto… : Simone Inzaghi rinnova con la Lazio fino al 2021 e chiede due colpi per reparto al ds Tare: Ecco i nomi caldi. L’allenatore biancoceleste vuole anche garanzie su Milinkovic-Savic e Luis Alberto Simone Inzaghi ha legato il suo rapporto professionale alla Lazio fino al 2021. L’allenatore biancoceleste ha accettato il rinnovo del contratto proposto dalla società capitolina, chiedendo però nuovi acquisti per migliorare la rosa. Il ...