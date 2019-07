Lazaro all’Inter | Gene Gnocchi si scatena | il suo tweet è tutto da ridere FOTO

calcioweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) L’Inter inizia a prendere forma. Godin e Sensi i primi due acquisti della nuova squadra di Conte, ma non è finita. L’esterno richiesto dal tecnico pugliese, Valentino, dopo le visite mediche metterà la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri. A tal proposito, come suo solito fare,si diverte a scherzare su tutti gli eventi legati al mondo del pallone. Esilarante il suo, in cui ha giocato sul cognome del calciatore austriaco. Eccolo di seguito. Inter, domani visite mediche per. Saranno una pura formalità: dovrà soltanto alzarsi e camminare #1luglio ##inter #Calciomercato #SkyCalciomercato —(@) 1 luglio 2019 L'articoloall’Inter,si: il suodaCalcioWeb.

SkySport : ?? All’Hertha Berlino andranno 22 milioni di euro più bonus #SkyCalciomercato #Inter #Lazaro - FabrizioRomano : L’Inter chiude l’acquisto di Valentino Lazaro: accordo in dirittura per 22 milioni più bonus all’Herta, contratto d… - DiMarzio : ??Dalla fede sempre presente nella sua vita alla grande passione per la musica Caratteristiche, aneddoti e curiosit… -