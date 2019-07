agi

(Di lunedì 1 luglio 2019) "Il capitanoSea Watch era in forte difficoltà quindi mi aspetto che Bruxelles mandi un chiaro messaggio e ne chieda l'immediato rilascio". Di primo mattino il ministro dello Sviluppo tedesco, Gerd Mueller, in un'intervista al quotidiano bavarese Passauer Neue Presse, entra nella vicenda di Carola Ratecke chiedendone così la liberazione. Il politicoCsu, alleato bavareseCducancelliera tedesca Angela Merkel, ha anche esortato l'Ue a decidere un nuovo regime per il soccorso marittimo. "Al momento - ha sottolineato - l'Ue lascia i rifugiati nel Mediterraneo al loro destino e ha messo fine alla missione Sofia, una situazione insopportabile a fronte di quasi 600 persone annegate nel Mediterraneo solo quest'anno". Laribadisce che deve essere restituita la libertà alla capitanaSea Watch 3. "Dal nostro punto di vista, secondo un ...

Agenzia_Italia : #SeaWatch L'aspra disputa tra Italia e Germania sulla scarcerazione della comandante Rackete -