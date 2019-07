L' ambasciatore del Truce

Mondiali Qatar 2022 – Totti nuovo ambasciatore? Il mondo arabo pazzo dell’ex numero 10 della Roma : Francesco Totti possibile nuovo ambasciatore dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar: il mondo arabo è pazzo di lui I Mondiali 2022 in Qatar potrebbero avere un ambasciatore italiano famoso in tutto il mondo: Francesco Totti. Fonti provenienti dall’emirato lo rieriscono all’Adnkronos. All’interno dell’organizzazione c’è una forte pressione per convincere il governo a rendere l’ex numero 10 della Roma ...

Ue : Armao ambasciatore del Covenant of Mayors per le isole europee : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Il vicepresidente della Regione siciliana Gaetano Armao è stato designato 'ambasciatore europeo del Covenant of Majors' per le isole europee. Lo ha stabilito, a Bruxelles, la riunione del gruppo degli ambasciatori del Comitato europeo delle regioni dell’Ue (CoR) chiama

Regeni - l’indifferenza di Salvini sulle richieste della famiglia : “Ritiro ambasciatore? Non spetta a me” : Dopo che già il governatore leghista del Friuli Massimiliano Fedriga era finito nella polemica per la decisione di rimuovere lo striscione su Giulio Regeni dal palazzo della Regione, anche Matteo Salvini sembra voler continuare a snobbare la vicenda dell’omicidio del ricercatore italiano, da anni ormai senza verità. Perché se la famiglia di Regeni è tornata a chiedere con forza al governo il ritiro dell’ambasciatore italiano al ...

Salvini all’ambasciatore Usa : ‘A Washington andammo lì - come si chiama… alla scalinata di Rocky’. ‘Quella è Filadelfia’ : Dopo l’incontro col segretario di Stato, Mike Pompeo, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha fatto visita al Lincoln Memorial accompagnato dall’ambasciatore italiano negli Stati Uniti, Armando Verricchio. A un certo punto, il leader della Lega gli ha rivolto la parola: “Una volta andammo a Wahington lì, come si chiama… alla scalinata di Rocky”. “Ma quella è Filadelfia” è stata la replica di ...

Riad : l'Iran è responsabile dell'attacco alle due petroliere | Convocato a Teheran l'ambasciatore britannico dopo accuse : I sauditi si uniscono al fronte anti-iraniano epremono per una "risposta rapida e decisiva", evocando i rischidi un rallentamento delle forniture di petrolio

A Greta Thunberg il premio Amnesty “ambasciatore della coscienza” 2019 : Greta Thunberg e il movimento studentesco Fridays for Future sono stati nominati “Ambasciatori della coscienza” per il 2019 da Amnesty International. “Col nostro massimo riconoscimento intendiamo celebrare persone che hanno mostrato di avere grande leadership e coraggio nella difesa dei diritti umani. Non mi vengono in mente premiati migliori di Greta Thunberg e del movimento che ha organizzato gli scioperi del venerdì per il ...

Moto Guzzi - la star di Hollywood Ewan McGregor diventa ambasciatore del marchio : L'attore britannico diventa ambassador di Moto Guzzi V85TT la tuttoterreno che riporta il marchio italiano nel segmento...

"Per Londra e l'Ue la Brexit è inevitabile". L'ambasciatore Aragona - dopo la caduta della May - non vede altri scenari : Le dimissioni in lacrime di Theresa May, gli scenari politici che si aprono anche in ottica europea. Il terremoto politico nel Regno Unito. Con HuffPost ne parla un profondo conoscitore della realtà britannica: Giancarlo Aragona, a lungo Ambasciatore dell’Italia nel Regno Unito, già presidente dell’Istituto per gli Studi di Politica internazionale (Ispi).Ambasciatore Aragona, la premier Theresa May ha annunciato le sue ...

La voce della Politica Cestari : cordoglio per scomparsa dell'ambasciatore brasiliano a Beirut : "Un vero amico della Basilicata che ha manifestato in più occasioni l'impegno per rinsaldare i legami storici tra la comunità dei lucani e di italiani emigrati in Brasile e le autorità brasiliane. Un ...