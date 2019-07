La Vivian Maier rivive nell’ultimo romanzo della Diotallevi

ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2019) Non conoscevo la giovane scrittrice Francescae dopo la lettura di “Dai tuoi occhi solamente (pagg. 207, euro 16.50; Neri Pozza editrice)” posso dire che mi ero perso qualcosa. Il suo ultimoci parla di una figura fino a pochi anni fa misconosciutafotografia mondiale,, di cui solo ora vengono alla luce testimonianze tramite il possessore delle sue opere. Il talento diLaincentra la sua storia proprio sulla vita celata di questo talentofotografia che nel 1954 è nella fiction romanzesca presso i Warren, una famiglia borghese di Southampton nello Stato di New York che ha nel capofamiglia Frank uno scrittore di successo e di cassetta ed in Celia – la giovane moglie – una donna infelice e ricca.ha il compito di curare i bambini Grace ed Arthur. In realtà la tata è una persona che si nasconde – la sua vita avrebbe ...

