La truffa da 440 mila euro della finta fidanzata su Facebook

(Di lunedì 1 luglio 2019) Estorsione eaggravata in concorso sono le accuse per le quali la polizia postale e delle comunicazioni di Catania ha arrestato tre persone (due in carcere, una ai domiciliari). Sono accusate di avere adescato, un anno fa, suun uomo tramite un'avvenente donna che lo ha attirato in una relazione sentimentale a distanza. Lainnamorata, che diceva di vivere in Germania, ma intenzionata a trasferirsi in Sicilia, ha raccontato una storia di sofferenze e drammi familiari riuscendo ad ottenere dalla vittima cospicue somme di denaro. In carcere sono finiti Gianluca Malaponti di 32 anni e Agatino Calogero di 33; arresti domiciliari per Maria Consolazione Leanza di 41anni. La vittima sarebbe stata raggirata per 440dai tre, per racimolare il denaro si sarebbe fatto prestare ingenti somme dalle banche e avrebbe venduto un immobile: dopo avere creduto di incontrare ...

