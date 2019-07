La tecnologia all’avanguardia fa grande l’archeologia moderna

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2019) Un tempo gli archeologi che scavavano antiche rovine si basavano per lo più su documenti storici e fotografie aeree. Negli ultimi 15 anni droni, lidar, radar, magnetometri, tecnologie 3D e altro hanno cambiato radicalmente il modo di cercare reperti archeologici. Per rendere l’idea, a febbraio del 2018 fu scoperta una vasta megalopoli maya nel nord del Guatemala, impiegando un aereo a bassa quota equipaggiato con una telecamera lidar, come quelle montate sui prototipi di auto a guida autonoma. Fu grazie a questo strumento che fu possibile “vedere” attraverso la densa vegetazione della giungla e localizzare 61.000 strutture antiche sepolte in profondità nel terreno, ricreandole poi in un ambiente 3D virtuale. Non ci fu bisogno di scavare, rischiando di rovinare i reperti (che resteranno dove sono), non servirono centinaia di persone e anni di lavoro. ...

